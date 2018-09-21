«Яндекс.Маркет» интегрируется с крупнейшим турецким маркетплейсом Hepsiburada.com

Совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка «Яндекс.Маркет» договорилось о стратегическом сотрудничестве с маркетплейсом Hepsiburada.com, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей участников сделки.

Партнёрство предусматривает доступ пользователей трансграничной платформы «Яндекс.Маркета» к товарам на Hepsiburada.com в таких категориях, как одежда, обувь, аксессуары, домашний текстиль, товары для дома, электроника и бытовая техника турецких производителей.

Стороны также запустят логистическое решение, которое позволит консолидировать товары от турецких продавцов в фулфилмент-центре Hepsiburada.com площадью 100 тыс. кв. м в Стамбуле и доставлять товары в Россию за 4−7 дней силами компании DPD.

Hepsiburada основана в 2001 году. Сейчас это крупнейшая e-commerce-платформа Турции, на которой представлено более 20 тыс. продавцов и 2 тыс. брендов. Сайт ежемесячно посещают около 21 млн пользователей, в его ассортименте — около 10 млн товарных наименований в 46 категориях.

В апреле «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», в рамках которого планируется создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки. В мае интернет-компания сообщила о запуске открытого бета-тестирования маркетплейса «Беру». Осенью планируется официальный запуск сервиса.

Это уже второе партнерство российской площадки с турецкой компанией после соглашения с производителем обуви Ziylan Group, которое стороны заключили в августе. У «Яндекса» с 2011 года открыт офис в Турции, компания запустила в стране ряд сервисов. Однако у иностранного партнера инфраструктура в России отсутствует, что может отразиться на скорости доставки и качестве сервиса, отмечают конкуренты.