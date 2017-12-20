+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

Яндекс.Маркет ищет технологии для ритейла будущего

Яндекс.Маркет и GoTech объявляют конкурс технологических проектов «Новый ритейл». Победители конкурса получат денежные призы и возможность запустить пилотный проект с Яндекс.Маркетом. Принять участие в конкурсе могут разработчики, которые создают инновационные продукты и сервисы для ритейла — например, в области логистики, самообслуживания, визуального поиска и в других областях.

Заявки на участие принимаются до 21 февраля на сайте gotech.vc/market. Оценивать работы участников вместе с экспертами Яндекс.Маркета будут представители профильных фондов и эксперты ритейл-отрасли. Подведение итогов конкурса «Новый ритейл» состоится 4 марта.

«Онлайн-торговля сегодня — это не просто заказ товаров в интернете и их доставка. Качественный сервис для пользователей строится на самых современных технологиях. Многие из них уже стали привычными для покупателей, а некоторые только начинают входить в повседневную практику продаж. Сотрудничество с технологическими стартапами очень важно для Яндекс.Маркета. Вместе мы можем ускорить внедрение новых технологий в онлайн-торговле и предложить пользователям новый опыт онлайн-покупок», — говорит Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета.

Все финалисты конкурса смогут лично пообщаться с потенциальными заказчиками и получить рекомендации экспертов в области ритейла. Размер денежного вознаграждения за первое призовое место составит 200 тысяч рублей, а за второе и третье победители получат по 100 тысяч рублей.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 января / Комментарии
Walmart запатентовал новую 3D технологию онлайн-покупок

Walmart запатентовал новую 3D технологию онлайн-покупок

Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart планирует запатентовать новую 3D технологию покупки товаров в интернете. Новый патент от сети позволит покупателям просматривать реальные изображения товаров в формате 3D, а не обычные стоковые фотографии перед покупкой в сети.

далее →

17 января / Комментарии
В поиске Яндекса появился чат с интернет-магазинами

В поиске Яндекса появился чат с интернет-магазинами

Сразу несколько агентств интернет-маркетинга обратили внимание, что в сниппетах некоторых интернет-магазинов на странице поисковой выдачи появилась новая опция — кнопка чата с продавцом-консультантом.

далее →

20 декабря 2017 / Комментарии
Samsung и Яндекс.Маркет объявляют о партнерстве

Samsung и Яндекс.Маркет объявляют о партнерстве

Компания Samsung выбрала Яндекс.Маркет – одного из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России - в качестве партнера по развитию функционала интеллектуального помощника Bixby. Яндекс.Маркет станет основной платформой поиска товаров с помощью Камеры Bixby.

далее →

18 декабря 2017 / Комментарии
Яндекс.Маркет предложит магазинам помощь технологических партнеров

Яндекс.Маркет предложит магазинам помощь технологических партнеров

Для успешной работы с Яндекс.Маркетом сотрудникам магазина могут потребоваться технические навыки, например, чтобы установить счётчик Метрики или автоматизировать передачу информации о товарах. Если в команде магазина нет человека, который обладает такими навыками, теперь можно доверить такую работу технологическим партнёрам Яндекс.Маркета.

далее →

8 декабря 2017 / Комментарии
Хакатон Hacking Man: кому достался 1 000 000 рублей и как это было

Хакатон Hacking Man: кому достался 1 000 000 рублей и как это было

2 и 3 декабря в Москве прошел самый безбашенный хакатон, который можно было только представить. Организатор хакатона, компания Эвотор, выбрала и наградила 16 команд из 50, а общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей и включил в себя другие дополнительные бонусы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!