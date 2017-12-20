Яндекс.Маркет ищет технологии для ритейла будущего

Яндекс.Маркет и GoTech объявляют конкурс технологических проектов «Новый ритейл». Победители конкурса получат денежные призы и возможность запустить пилотный проект с Яндекс.Маркетом. Принять участие в конкурсе могут разработчики, которые создают инновационные продукты и сервисы для ритейла — например, в области логистики, самообслуживания, визуального поиска и в других областях.

Заявки на участие принимаются до 21 февраля на сайте gotech.vc/market. Оценивать работы участников вместе с экспертами Яндекс.Маркета будут представители профильных фондов и эксперты ритейл-отрасли. Подведение итогов конкурса «Новый ритейл» состоится 4 марта.

«Онлайн-торговля сегодня — это не просто заказ товаров в интернете и их доставка. Качественный сервис для пользователей строится на самых современных технологиях. Многие из них уже стали привычными для покупателей, а некоторые только начинают входить в повседневную практику продаж. Сотрудничество с технологическими стартапами очень важно для Яндекс.Маркета. Вместе мы можем ускорить внедрение новых технологий в онлайн-торговле и предложить пользователям новый опыт онлайн-покупок», — говорит Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета.

Все финалисты конкурса смогут лично пообщаться с потенциальными заказчиками и получить рекомендации экспертов в области ритейла. Размер денежного вознаграждения за первое призовое место составит 200 тысяч рублей, а за второе и третье победители получат по 100 тысяч рублей.