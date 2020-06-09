Яндекс.Маркет изменил систему расчёта рейтинга магазинов

Сервис Яндекс.Маркет внёс изменения в систему расчёта рейтинга магазинов. Нововведения стали возможны благодаря усовершенствованию работы алгоритма проверки оценок на спам и накрутки.

Сейчас рейтинг рассчитывается только на основе рекомендованных оценок, то есть оценок тех пользователей, которые, по расчётам специального алгоритма, с высокой вероятностью совершили покупку в этом магазине. Если у магазина было меньше 5 рекомендованных оценок, он получал рейтинг 3 звезды.

Яндекс.Маркет решил отказаться от дополнительного отбора рекомендованных оценок, чтобы дать магазинам больше возможностей для управления рейтингом и увеличить базу для его расчёта. Теперь рейтинг магазина будет рассчитываться как среднее арифметическое всех оценок на Маркете за последние 90 дней. При этом сохранится проверка на накрутки и спам — это нужно, чтобы на рейтинге не отражались случайные оценки, а также оценки, которые ставят для искусственного завышения собственных показателей или занижения показателей конкурентов. Если у магазина меньше 5 оценок, вместо рейтинга появится табличка «Мало оценок».

Изменения вступят в силу с 22 июня.