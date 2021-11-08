Яндекс.Маркет изменил требования к товарам в разделе «Одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия»

Команда Яндекс.Маркета изменила требования к товарам, которые размещаются в разделе «Одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия».

Продавцам необходимо проверить ассортимент в этих категориях и исправить карточки, если они не соответствуют новым правилам. С 18 ноября Маркет начнет скрывать проблемные товары с витрины.

Чтобы этого не произошло, продавцам нужно: