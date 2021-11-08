Яндекс.Маркет изменил требования к товарам в разделе «Одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия»
Команда Яндекс.Маркета изменила требования к товарам, которые размещаются в разделе «Одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия».
Продавцам необходимо проверить ассортимент в этих категориях и исправить карточки, если они не соответствуют новым правилам. С 18 ноября Маркет начнет скрывать проблемные товары с витрины.
Чтобы этого не произошло, продавцам нужно:
- В размерных категориях передать параметры объединения карточек. Это нужно для того, чтобы покупателям было проще делать покупки. Передать параметры можно двумя способами: на странице товара в личном кабинете или с помощью Eхсеl-шаблона.
- Загрузить качественные фотографии. В сервисе подготовили подробную инструкцию.
- Создать карточки при работе по модели DBS. 25 ноября Маркет начнет скрывать товары со статусом в каталоге «Нет карточки. Можно создать». Чтобы не терять продажи, начните создавать карточки уже сейчас. Для этого нужно передать обязательные и специфические параметры, загрузить качественные фотографии по требованиям и для размерных категорий передать параметры объединения карточек.