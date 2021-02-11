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Яндекс.Маркет изучил покупки россиян ко Дню святого Валентина

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет проанализировали потребительский спрос в январе и феврале и рассказали, что покупали россияне ко Дню святого Валентина. В исследовании сравнивались данные о заказах с 3 по 9 февраля и с 20 по 26 января 2021 года.

Подарки для любимых

Одним из лидеров по росту спроса на Яндекс.Маркете накануне праздника стали подарочные наборы с косметикой. За период 3–9 февраля россияне сделали почти в 3 раза больше заказов в категории, чем 20–26 января. Чаще всего на Маркете покупали наборы с шампунем и кондиционером для волос, гелем для душа и дезодорантом, а также наборы со средствами для педикюра. В среднем россияне тратили на такой подарок 1150 рублей.

Ещё одна быстрорастущая категория накануне праздников — это электроника. Так, на 167% выросло количество заказов игровых приставок, на 134% — игр к ним, а на 27% — наушников.

Также растёт популярность сладких подарков — число заказов шоколада и изделий из него выросло на 150%. В этой категории наибольшим спросом пользуются конфеты (их стали покупать на 72% чаще), шоколадные яйца (на 67%) и шоколадные плитки (на 62%).

Рос интерес и к традиционным подаркам для мужчин. Накануне праздника клиенты маркетплейса стали активнее интересоваться флягами — количество заказов в категории выросло на 211%. На 82% вырос спрос на походные ножи и мультитулы, а наборы для покера стали покупать в 2 раза чаще.

Обстановка для романтического вечера

Перед Днём святого Валентина на Яндекс.Маркете растёт спрос и на товары для создания романтической атмосферы. Так, количество заказов настольных игр для взрослых выросло на 164%, акустических гитар — на 21%, а воздушных шаров — на 20%. Также на 40% чаще стали покупать товары для массажа — массажные ролики, гидро- и вибромасажёры и т. д.

Как отмечают эксперты маркетплейса, традиционно накануне Дня всех влюблённых россияне начинают чаще интересоваться интимными товарами. В этом году спрос на категорию вырос на 42%, а самыми популярными товарами стали вибраторы. В среднем россияне тратили на такую покупку 1900 рублей.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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