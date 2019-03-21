Яндекс.Маркет изучил спрос на беспроводные наушники и планшеты Apple

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на беспроводные наушники и планшеты Apple в преддверии презентации компании 25 марта. В исследовании использовались данные о переходах пользователей Яндекс.Маркета в интернет-магазины за период с 18 марта 2018 года по 17 марта 2019 года.

Доля спроса на беспроводные наушники выросла на треть

Беспроводные наушники набирают популярность: если в середине марта 2018 года на них приходился 51% спроса в категории «Наушники и Bluetooth-гарнитуры», то в аналогичном периоде 2019 года — уже 69%. А количество переходов с Яндекс.Маркета в интернет-магазины по предложениям беспроводных наушников за год выросло на 93%.

В январе 2019 года на Яндекс.Маркете появился фильтр, с помощью которого можно отобразить полностью беспроводные наушники (true wireless). В тот же месяц он стал седьмым по популярности фильтром в категории «Наушники и Bluetooth-гарнитуры», и количество его использований продолжает расти.

Спрос на наушники AirPods за год вырос на 76%. В декабре наблюдался пик спроса: с 1 по 30 декабря он вырос на 258%. Усреднённая стоимость предложений AirPods, по которым пользователи Маркета переходили в интернет-магазины, за год выросла на 21%. А пик стоимости пришёлся на начало января 2019 года.

Топ-5 популярных беспроводных наушников на Маркете:

Наушники Apple AirPods Наушники JBL T110BT Наушники HUAWEI AM61 Наушники Elari NanoPods Наушники JBL T450BT

Пользователи выбирают более дорогие модели планшетов

На Яндекс.Маркете спрос на планшеты в течение года достаточно стабилен. Однако перед Новым годом в этой категории тоже наблюдался большой всплеск интереса пользователей. Так, с 1 по 24 декабря количество переходов из Яндекс.Маркета в интернет-магазины по предложениям планшетов выросло на 72%. Усреднённая стоимость планшетов, которыми интересовались пользователи, выросла за год с 20 560 до 23 480 рублей.

Всплеск интереса пользователей к моделям iPad аналогично наблюдается перед Новым годом — за декабрь спрос вырос на 73%. В течение года на модели бренда Apple пришлось 26% переходов в интернет-магазины по предложениям планшетов на Яндекс.Маркете. На втором месте модели бренда Huawei (17%) и на третьем — Samsung (15%).

Топ-5 популярных моделей планшетов на Маркете: