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Яндекс.Маркет изучил спрос на дачные товары

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на дачные товары и узнали, через какие устройства россияне выбирают всё необходимое для загородной жизни. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 11 мая 2020 года.

Эксперты сервиса отмечают, что с конца апреля пользователи стали чаще искать товары на Яндекс.Маркете именно через мобильные телефоны. С начала мая количество переходов на предложения дачных товаров через приложение и мобильную версию сайта выросло на 105% по сравнению 1—11 апреля. Сейчас россияне в целом в 1,5 раза чаще ищут дачные товары на Маркете через телефоны, чем через компьютеры. По мнению экспертов сервиса, то, что с апреля пользователи стали в 2 раза чаще искать дачные товары именно с мобильного телефона, может означать, что россияне всё больше времени проводят в загородных домах, где зачастую нет компьютеров или ноутбуков.

Спрос на дачные товары на Яндекс.Маркете начал расти с 18 апреля. В первой половине мая эксперты зафиксировали два всплеска спроса на категорию, а пик пришёлся на 6 мая — тогда, по сравнению с 15 апреля, спрос увеличился на 80%. В целом, в начале мая этого года интерес россиян к дачным товарам почти в 2 раза выше, чем в прошлом году.

Наиболее популярной категорией дачных товаров среди пользователей Яндекс.Маркета этой весной стала садовая техника: мойки высокого давления, газонокосилки и триммеры. В среднем россияне интересовались мойками ВД не дороже 9900 рублей, а газонокосилками и триммерами — не дороже 11700 рублей.

На втором месте по популярности оказалась категория семян и саженцев. Чаще всего россияне искали рассаду, саженцы, кустарники и деревья. Спрос на категорию начал расти ещё в начале апреля. По сравнению с прошлым годом сейчас интерес к растениям аномально высокий — с начала мая россияне интересуются саженцами и кустарниками примерно в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Также большой популярностью на Яндекс.Маркете пользуется садовая мебель — в основном качели, лежаки и шезлонги. Резкий всплеск интереса к садовым качелям эксперты сервиса зафиксировали 3 мая — тогда по сравнению с 19 апреля количество переходов на предложения качелей в интернет-магазинах выросло почти на 100%. По сравнению с 2019 годом сейчас пользователи сервиса интересуются категорией примерно в 1,5 раза больше. Ещё более высокий интерес эксперты зафиксировали к лежакам и шезлонгам. В начале этого мая категория была почти в 2,5 раза популярнее, чем в начале мая прошлого года.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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