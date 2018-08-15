Яндекс.Маркет изучил спрос на моноколёса, гироскутеры и сегвеи

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на 3 типа электротранспорта: моноколёса, гироскутеры и сегвеи и выяснили, что именно предпочитают российские хипстеры, какие параметры учитывают при выборе и когда наступает пик спроса на такие типы транспорта.

Как отмечают аналитики Яндекс.Маркета, самый высокий спрос в категории наблюдался в мае, а минимальный — в январе. В мае спрос выше в 1,7 раз, чем в другие месяцы и в 3,6 раза выше, чем в дату минимального интереса — 1 января. Такая сезонность спроса обусловлена тем, что электротранспорт используется, преимущественно, летом.

Самым популярным из трёх типов на Яндекс.Маркете стали гироскутеры — 81% спроса в категории приходится именно на них. Популярнее всего гироскутеры бренда Smart Balance. 15% посетителей категории интересуются сегвеями и 4% — моноколёсами.

Чаще всего в категории выбирают модели с поддержкой Bluetooth (72%) и LED-подсветкой (65%). Наличие Bluetooth позволяет подключать гироскутер к мобильным приложениям, которые отображают заряд батареи, карты и другую полезную информацию. Подсветка же необходима для освещения дороги хотя бы на минимальном расстоянии.

За последние 12 месяцев самый высокий спрос на сегвеи наблюдался в конце мая. Помимо этого, очень высоким был спрос в сентябре, во время традиционного периода распродаж. Реже всего сегвеями интересовались с октября по март.

Спрос на моноколёса, как и на другой подобный транспорт, особенно высок летом. Но чаще всего пользователи искали моноколёса на Яндекс.Маркете в начале апреля и середине июля.

Спрос на гироскутеры рос к лету, самый высокий уровень интереса зафиксирован в апреле и мае. Интересно, что спрос на гироскутеры также был зафиксирован и зимой, в канун Нового года. Скорее всего, гироскутеры выбрали в подарок на праздники.