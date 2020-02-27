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Яндекс.Маркет изучил спрос на товары для спорта

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для спорта и назвали самые популярные за прошедший год. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Эксперты Яндекс.Маркета выделили три категории полезных гаджетов для занятий спортом: умные часы и браслеты, наушники и Bluetooth-гарнитуры и диагностические весы (так называемые умные весы). В каждой из категорий они выделили самые популярные бренды и модели, а также рассказали, когда на них пришёлся пик спроса.

Умные часы и браслеты

В категории «Умные часы и браслеты» пользователи Яндекс.Маркета в основном интересовались брендом Xiaomi (30% переходов). Затем следуют Samsung (14%), Apple (11%) и Amazfit (10%). В целом в прошлом году пользователи сервиса чаще переходили на предложения умных часов, а не браслетов (57% против 43%).

Пятёрка самых популярных товаров в категории выглядит так:

  1. Браслет Xiaomi Mi Band 4.
  2. Браслет Xiaomi Mi Band 3.
  3. Часы Amazfit Bip.
  4. Часы Samsung Galaxy Watch.
  5. Браслет Honor Band 4.

В прошлом году было зафиксировано два всплеска спроса на умные браслеты: накануне 8 марта и перед Новым годом. Пик спроса на умные часы пришёлся на 23 декабря.

Наушники и Bluetooth-гарнитуры

В 2019 году большинство переходов на предложения наушников пришлось на два бренда: Apple (22%) и Xiaomi (14%). В пятёрку самых популярных наушников попали модели именно этих брендов: Apple AirPods первого и второго поколения (с беспроводным и обычным зарядным футляром), Xiaomi Redmi AirDots и AirDots Pro.

В целом спрос на беспроводные наушники продолжает расти с каждым годом. Особую популярность приобретают беспроводные наушники: если в 2018 году ими интересовались 60% пользователей, то в 2019-м — 74%.

В последние два года всплески спроса на сервисе на товары категории фиксируются перед гендерными праздниками и Новым годом.

Умные весы

В 2019 году по сравнению с 2018-м вырос спрос на умные весы, которые могут определять соотношение мышечной, костной и жировой тканей и таким образом помогают следить за результатами тренировок.

В пятёрке самых популярных моделей четыре места заняли гаджеты от Xiaomi: Mi Smart Scale первого и второго поколения и Mi Body Composition Scale первого и второго поколения. Последнее место в топе заняли весы HUAWEI AH100 Body Fat Scale WH.

При выборе весов большинство пользователей Яндекс.Маркета (40%) переходили на предложения моделей с определением доли воды в организме.

Автор: Анна
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