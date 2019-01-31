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Яндекс.Маркет изучил спрос на товары для зимнего спорта

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для зимнего спорта и выяснили, какими видами транспорта чаще всего интересуются пользователи этой зимой. В исследовании использовались данные о переходах пользователей Маркета в интернет-магазины для таких товаров, как горные и беговые лыжи, сноуборды, коньки, тюбинги, снегокаты и санки с 1 декабря 2018 года по 20 января 2019 года.

Этой зимой пользователи чаще всего выбирали на Яндекс.Маркете тюбинги, интересуясь моделями со средней стоимостью 1 715 рублей. Санки и снегокаты — на втором и третьем месте по популярности. Далее идут беговые лыжи, коньки, сноуборды и горные лыжи. При этом, спрос на товары для зимнего спорта начал активно расти в середине ноября и достиг пика 14 января. Таким образом, интерес к этой категории наиболее высок после нового года, в период отпусков.

При выборе горных лыж этой зимой пользователи Яндекс.Маркета чаще всего отдавали предпочтение бренду HEAD — его выбирали в 36% случаев. На втором и третьем месте — ATOMIC (15%) и Fischer (11%). Чаще всего выбирали лыжи, подходящие для профессионалов — 32% кликов пришлось на такие модели. На Яндекс.Маркете средняя цена на модели горных лыж, которыми интересовались пользователи, составила 26 100 рублей.

Самым популярным производителем сноубордов стал BURTON, модели которого выбирали в 16% случаев. Второе место — у HEAD (14%) и третье — у BF snowboards (11%). Чаще всего смотрели сноуборды средней жёсткости, подходящие для начинающих. Средняя цена сноуборда — 17 200 рублей.

Аналитики дополнительно изучили средние цены на сервисе на горные лыжи и сноуборды в течение года. Выяснилось, что средняя цена предложений интернет-магазинов, на которые кликали пользователи, была ниже всего в сентябре, тогда она опускалась до 22 000 рублей. А самая низкая цена на сноуборды на Яндекс.Маркете в 2018 году наблюдалась в декабре. Тогда она опустилась до 15 500 рублей.

Автор: Анна
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