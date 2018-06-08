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«Яндекс.Маркет» купит миноритарную долю в сервисе «Беру!» Александры Дорф

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Запущенный Сбербанком и «Яндекс.Маркетом» маркетплейс «Беру» сохранит название и продолжит использовать этот бренд. Об этом заявил первый зампред правления банка Лев Хасис, сообщает RNS.

Правами на товарный знак «Беру!» владеет предпринимательница Александра Дорф, основательница одноименного маркетплейса. Ранее Дорф направила «Яндексу» досудебную претензию на использование названия. Она предложила выплатить ей 5 млн рублей, а также признать ее права на бренд и перестать рекламировать его.

«Мы полностью договорились обо всем. Там была ситуация, когда был конфликт. Этот конфликт полностью разрешен», — передает RNS слова первый зампредседателя правления «Сбербанка».

Дорф подтвердила vc.ru, что конфликт удалось решить. В ходе переговоров стороны нашли компромисс.«Мы с „Яндекс.Маркетом“ договорились о том, что они купят миноритарную долю в моём сервисе, а также получат исключительные права на товарный знак „Беру!“», — сказала предпринимательница.

«Для моего проекта партнёрство с „Яндексом“ открывает беспрецедентные перспективы и я разобьюсь в лепешку, чтобы сделать свой сервис ещё лучше, ещё удобнее и выгоднее для своих клиентов, многие из которых с нами с самого момента основания сервиса — уже больше 2-х лет.

Также у меня будет наконец возможность отблагодарить свою команду, которая героически и зачастую безвозмездно в круглосуточном режиме работала над проектом», написала Александра Дорф на своей странице в Facebook.

В конце мая «Яндекс» и Сбербанк начали тестировать маркетплейс «Беру» с функцией доставки товаров. Сейчас там доступны товары для дома и дачи, компьютерная техника, а также электроника и бытовая техника.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет, Сбербанк России
Автор: Анна
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