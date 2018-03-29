Яндекс.Маркет меняет подход к формированию рейтингов магазинов

Яндекс.Маркет сообщил, что этой весной меняет подход к формированию рейтингов магазинов. Теперь рейтинги будут отражать актуальный опыт взаимодействия покупателей с продавцами, а метод их расчёта станет более прозрачным — как для пользователей, так и для магазинов.

Принципы нового подхода

1. В рейтинге будут учитываться оценки тех пользователей, которые действительно совершали покупку в магазине. Для этого Маркет начнёт оценивать вероятность, с которой автор каждой оценки оформлял заказ. Если вероятность высокая, оценка учитывается в рейтинге.

Проверка оценки нужна, только если пользователь переходил для покупки на сайт магазина. Если пользователь оформлял заказ на Маркете, его оценка учитывается автоматически.

Оценка вероятности проводится с помощью специальной технологии, использующей данные Яндекса о поведении пользователей. Есть достаточно информации о сценариях, по которым люди, совершающие покупки, взаимодействуют с Маркетом и другими сервисами компании. Эта информация применяется, чтобы проанализировать поведение автора оценки и определить вероятность, с которой он оформил заказ.

2. Чтобы оценок для расчёта рейтинга было как можно больше, Маркет начнёт сам стимулировать покупателей делиться мнениями. Для этого сервис будет проводить опросы пользователей, которые с высокой вероятностью совершали покупки в магазинах. Такие пользователи будут видеть на Маркете диалоговое окно с просьбой поставить оценку. Само собой, оценки, собранные с помощью опросов, будут автоматически учитываться в рейтингах.

Вместе с оценками пользователи могут оставлять отзывы. На странице с отзывами о магазине тексты тех, кто действительно делал покупку, будут отображаться выше остальных.

3. По расчётам специалистов Яндекс.Маркета, пользователи с позитивным и негативным опытом примерно одинаково активно участвуют в опросах. Это даёт возможность упростить метод расчёта рейтинга. Для расчёта Маркет будет вычислять среднее арифметическое всех оценок, прошедших проверку. Оценка Службы контроля качества на рейтинг влиять больше не будет.

Когда будет внедрён новый подход

Маркет уже начал экспериментировать с опросами пользователей, совершавших покупки. В настоящее время происходит сбор оценок и наблюдение за тем, как люди реагируют на просьбу поделиться мнением, насколько активно они на неё отзываются. Также отслеживается баланс позитивных и негативных оценок.

Переход на новый рейтинг будет постепенным. В середине апреля в планах начать показывать рейтинги магазинов на Маркете — пока только 2% пользователей. В рамках теста специалисты Маркета будут наблюдать меняется ли количество переходов в магазины и оформленных заказов. Если результаты будут хорошие, доля пользователей, которые видят новые рейтинги будет увеличена.

Для нового рейтинга нужно 5 оценок пользователей, с высокой вероятностью совершивших покупку. У магазинов, которые их ещё не накопят, рейтинг в начале апреля не изменится: действующий рейтинг будет отображаться и продолжать пересчитываться старым способом. Его сменит новый, когда накопится 5 оценок.

Маркет покажет магазинам новый рейтинг заранее — 30 марта. Те продавцы, у которых будет 5 оценок, увидят его в личном кабинете прямо рядом с действующим. По мере накопления оценок новый рейтинг будет появляться и у остальных продавцов.