Яндекс.Маркет меняет правила и поднимает ставки

20 апреля на Яндекс.Маркете произойдут изменения. Покупателям станет удобнее выбирать товары, а магазины смогут повысить конверсию на сайте или увеличить количество заказов на Яндекс.Маркете. С ростом конверсионности изменится и минимальная цена клика по карточке модели.

Переходы в магазин из поиска Яндекс.Яндекс.Маркета

Клики с карточки модели более конверсионные, чем клики из поиска Яндекс.Маркета — без карточки пользователи не всегда получают полную информацию о товаре. Сейчас в поиске Яндекс.Маркета показывается много предложений, которые не привязаны к карточке модели. В ходе эксперимента, пользователям показывали не отдельные предложения, а карточку модели, к которой они привязаны. В результате конверсионность кликов в разных категориях возрастала до 20%.

С 20 апреля в результатах поиска Яндекс.Маркета больше не будут отображаться предложения магазинов, если они привязаны к карточке модели. Такие предложения будут показываться только на карточках.

Переходы в магазин с внешних площадок

Предложения с Яндекс.Маркета размещаются на внешних площадках. Конверсия кликов с таких площадок, как правило, ниже, чем у кликов с Яндекс.Маркета — это зависит в том числе от тематики сайта и его аудитории. На этих площадках не всегда есть подробные характеристики товара. Поэтому часто покупатели переходят на сайт магазина без намерения что-то купить. С конца апреля, кликая по товарному предложению на большинстве внешних площадок, пользователь будет переходить к предложению магазина на Яндекс.Маркете.

Большую часть трафика, который магазины раньше получали с площадок, они начнут получать напрямую с Яндекс.Маркета — и этот трафик будет более конверсионным.

Изменение минимальной стоимости клика на карточке модели

Предложения в поиске Яндекс.Маркета прикрепятся к карточке модели, а клики с внешних площадок начнут вести на Яндекс.Маркет, поэтому трафик станет более конверсионным. С 20 апреля Яндекс.Маркет начнёт рассчитывать минимальную стоимость клика по формуле cbid_min = (0,0399*price_min2/3)/100. Стоимость вырастет в полтора раза — но не более, чем до 0,9 у.е. При размещении по минимальной ставке рост минимальной цены можно компенсировать, получая больше заказов за счёт более высокой конверсии. Это изменение не затронет товарные предложения, для которых магазин назначил стоимость клика выше минимальной.

Что советует Яндекс.Яндекс.Маркет

Нововведения Яндекс.Маркета должны повлиять на заказы: по результатам эксперимента, в среднем конверсия выросла на 20%, а цена клика — на 7%.

Чтобы оценить эффективность размещения вашего магазина, важно следить за стоимостью привлечения одного заказа (CPO). Это отношение расходов на рекламу к количеству заказов, которые вы получили.

Например, раньше вы тратили на размещение 100 у.е. и получали 10 заказов с Яндекс.Маркета. Это значит, что стоимость привлечения заказа равнялась 10 у.е. Если после изменений на Яндекс.Маркете ваши расходы увеличились до 150 у.е., а количество кликов не изменилось, посмотрите на количество заказов в отчёте Яндекс.Метрики «Электронная коммерция». Скорее всего, клики стали более конверсионными: количество заказов стало больше (например, 15), а стоимость привлечения одного заказа для магазина не изменилась.