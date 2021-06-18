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Аналитика RSS

Яндекс.Маркет начал делиться с продавцами подробной аналитикой о заказах и покупателях

Яндекс.Маркет теперь будет показывать партнерам, которые продают товары напрямую через маркетплейс, расширенную статистику о заказах и покупателях. Дополнительные аналитические инструменты для продавцов появились благодаря интеграции Яндекс.Маркета с Яндекс.Метрикой. Они позволят магазинам получать наглядные отчеты и с их помощью анализировать эффективность рекламы и поведение пользователей.

Уже сейчас любой продавец может посмотреть данные по заказам, сделанным через страницу его магазина на маркетплейсе. У каждой такой страницы есть постоянный адрес, и на ней размещаются товары только одного продавца. Статистика позволяет посмотреть данные о продажах и доходах, посещаемость магазина на маркетплейсе, источники трафика, состав корзины, популярные товары, глубину просмотров и то, как долго пользователи находятся на странице продавца. Информация об аудитории поможет лучше узнать покупателей: кого среди них больше — мужчин или женщин, из каких они регионов, сколько им лет, какие у них интересы.

Всю эту информацию собирает счетчик Яндекс.Метрики, который теперь автоматически подключается к странице каждого магазина на маркетплейсе. Чтобы смотреть статистику, самому продавцу не нужно ничего дополнительно настраивать. Счетчик передает в Метрику информацию о взаимодействии пользователей с магазином на Маркете. Эти данные продавец получает в обезличенном виде. Для просмотра статистики нужно зайти в Яндекс.Метрику под тем же логином, который магазин использует на Маркете.

Яндекс.Маркет активно развивает страницы продавцов с лета этого года. По сути, такая страница — это витрина магазина на маркетплейсе, которая может заменить продавцу собственный сайт. Маркет будет развивать эти страницы таким образом, чтобы на них приходило еще больше покупателей.

Аналитика — это еще одна новая возможность, которая позволяет магазинам эффективнее работать с Маркетом в формате маркетплейса. До этого сервис уже запустил специальную программу, с помощью которой продавцы могут получить бонусами до 100% компенсации затрат на рекламу в Яндекс.Директе. Маркет активно поддерживает магазины, которые решили перейти с рекламного формата на формат прямых продаж через маркетплейс. Им сервис предлагает бесплатную помощь технологических партнеров. Они помогают магазинам настроить продажи по одной из моделей маркетплейса, перенести карточки товаров, консультируют по ассортименту, финансам и другим темам.

Автор: Анна
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