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Яндекс.Маркет начал перевод магазинов на новую схему управления ассортиментом

Яндекс.Маркет начал переводить магазины, которые работают по моделям FBY, FBY+ и FBS, на единый каталог. Это новая схема управления ассортиментом на маркетплейсе.

После перехода у партнеров Маркета появятся следующие возможности:

  • Новые товары попадут на витрину за 2 дня. Если добавить в каталог товар без карточки, в большинстве случаев Маркет автоматически создаст для него базовую карточку за два дня. Для этого хватит названия, штрихкода, описания и фотографии. А дальше можно делать поставку или передавать данные об остатках — и начинать продавать на Маркете.
  • Статусы товаров и карточек станут более понятными. Для того, чтобы было проще разобраться, что происходит с товарами и карточками, добавлены понятные статусы и фильтры. Можно прямо в каталоге смотреть, какие товары продаются, а какие нет — и по какой причине. То же самое удобно делать и с карточками: фильтровать товары по наличию или отсутствию карточки и определять — можно ее редактировать или нет.

  • Не нужно будет еще раз загружать товары для нового магазина. Товары, которые партнер добавляет в любой магазин своего бизнес-аккаунта, попадают в единую для этого аккаунта базу. Оттуда их легко добавить в другой магазин: все сразу, только часть или по одному. При этом, большая часть информации о каждом товаре будет общей для всех магазинов. Но цену и другие условия продажи при добавлении товара в новый магазин можно поменять.
  • Можно будет передавать ассортимент, цены и остатки в одном файле. Чтобы обновлять информацию о товарах, ценах и остатках теперь достаточно одного файла с ассортиментом. Можно загрузить Excel-файл на основе шаблона, или YML-файл — составленный по правилам Маркета.

В единый каталог магазины будут переводиться партиями в течение месяца — каждый подключенный магазин получит об этом письменное уведомление.

Автор: Анна
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