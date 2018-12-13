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«Яндекс.Маркет» начнёт сравнивать цены в офлайн-магазинах

«Яндекс.Маркет» в ближайшем будущем представит инструмент, который начнет сравнивать цены в офлайн-магазинах, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Яндекс.Маркета» Максима Гришакова.

Гришаков отметил, что сейчас компания предоставляет сервисы только для онлайн-магазинов, на которые приходится около 4−5% продаж в России. Всего к ним подключено 25 тыс. продавцов.

«Мы создали уникальный продукт онлайн-торговли, как для покупателей, так и для продавцов, и наша следующая инициатива будет заключаться в том, чтобы мы такой же продукт сделали для офлайн-ритейла, теперь надо сделать такой [продукт], чтобы покрыть офлайн. Сейчас идут некоторые эксперименты, будем вас информировать», — пояснил он.

Детали нового проекта не раскрываются. Гришаков добавил, что компания уже запустила другой пилотный проект для офлайн-ретейла — сервис выдачи посылок в отделениях Сбербанка.

Автор: Анна
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