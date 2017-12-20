Яндекс.Маркет наградил лучшие стартапы для ритейла

В Москве прошел финал конкурса технологических проектов «Новый ритейл». Эксперты Яндекс.Маркета, Сбербанка, Samsung, VISA, Сколково, GoTech и других компаний 3 дня работали вместе с финалистами, чтобы проверить на прочность их технологии и бизнес-модели, «прокачать» продукты и стратегию работы с заказчиками.

16 компаний получили возможность выступить на Demo Day. Победителем стал проект InSize — устройство, которое быстро и точно измеряет вес и габариты любого товара произвольной формы, снижая себестоимость логистики на 30%. Среди заказчиков компании уже есть ряд крупных ритейлеров.

Второе вместо заняла компания TRY.FIT, помогающая покупателям подобрать оптимально подходящую обувь по размеру и модели в розничных точках продаж и интернет-магазинах благодаря виртуальной примерке обуви на основе сопоставления 3D-моделей обувных колодок и стоп человека.

Проект Sizolution, занявший третье место, решает похожую проблему при выборе одежды. Продукт помогает ритейлерам автоматически измерять одежду и указывать на сайте, большемерит она или маломерит, а покупателям — получать детальный прогноз по посадке каждого из размеров определенного изделия. TRY.FIT и Sizolution являются участниками ИТ-кластера Сколково.

Размер денежного вознаграждения за первое призовое место составил 200 тысяч рублей, а за второе и третье победители получили по 100 тысяч рублей.

В специальной номинации «Выбор инвестора» от фонда the Untitled ventures победителем стал проект SuitApp — основанная на AI технология, предоставляющая умные рекомендации сочетания элементов одежды и аксессуаров в одном образе, для повышения комплексности продаж. Компания получила инвестиционное предложение на $ 100 тысяч. Всего в конкурсе приняли участие 170 проектов.