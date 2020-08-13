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Яндекс.Маркет назвал лучшие ноутбуки для учащихся

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили, как изменился спрос на ноутбуки накануне 1 сентября, а менеджер категории «Электроника» Кирилл Родин составил гид по выбору техники для учащихся и рассказал, какие модели подойдут для учёбы.

Как отмечают эксперты сервиса, подготовка к новому учебному году уже началась — спрос на ноутбуки постепенно растёт с начала июля, а в первую неделю августа количество переходов на предложения устройств в интернет-магазины было почти на 10% больше, чем в начале июля. В прошлом году россияне примерно в это же время начали активно интересоваться категорией, однако сейчас пользователи сервиса интересуются ноутбуками примерно на 15% чаще, чем в аналогичном периоде 2019 года.

По мнению экспертов Яндекс.Маркета, на рост интереса к категории мог повлиять режим самоизоляции — по их словам, в период ограничений россиянам пришлось перейти дистанционную работу и обучение, что подтвердило необходимость иметь под рукой личный ноутбук. Эта тенденция продолжается и сейчас, при подготовке к новому учебному году.

Этим летом россияне чаще всего интересуются устройствами за 60 тысяч рублей, хотя в августе прошлого года пользователи сервиса были готовы отдать за гаджет около 54 тысяч рублей. В августе наибольшей популярностью у россиян пользуются ноутбуки ASUS — 29% пользовательских переходов пришлось на предложения устройств этого бренда. Далее по популярности идут Lenovo (16%) и HP (14%).

Гид по выбору ноутбука

По словам Кирилла Родина, если ноутбук будет использоваться только дома, то можно пренебречь такими характеристиками, как вес, автономность, компактность и внешний вид. Для того, чтобы глаза меньше уставали, разрешение экрана должно быть не ниже Full HD (1920×1080), а размер — не менее 14 дюймов. Помимо этого, для быстрой и комфортной работы объём оперативной памяти должен быть не менее 4–6 Гб.

Как отметил эксперт, такие бюджетные модели ноутбуков, как Lenovo IdeaPad и ASUS X540MA-GQ218, подойдут для базовых задач: просмотра обучающих роликов и учебников, работы в простых программах. Стоимость этих устройств не превышает 25 тысяч рублей.

В сегменте 30–40 тысяч рублей Кирилл Родин рекомендует ASUS VivoBook 14 и Acer Aspire 3. У этих моделей более мощный процессор, дискретная видеокарта начального уровня и быстрый SSD диск. Это позволяет увеличить скорость работы и комфортнее работать в графических редакторах и других более сложных программах, необходимых для учёбы.

Если нужно совмещать учёбу и игры, эксперт советует присмотреться к более мощным, но и более дорогим моделям, например, ASUS TUF Gaming A15 FX506. Если хочется комфортно работать без компьютерной мыши, можно присмотреться к ноутбукам от Apple, например, MacBook Air 13.

Автор: Анна
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