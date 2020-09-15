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Яндекс.Маркет назвал любимые гаджеты Apple среди россиян

Накануне презентации новых продуктов Apple эксперты сервиса Яндекс.Маркет проанализировали спрос на гаджеты и рассказали, какие «яблочные» устройства пользуются популярностью у россиян. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 11 сентября 2019 года по 10 сентября 2020-го.

Смартфоны

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, спрос на смартфоны и другие продукты от Apple традиционно достигает пика в конце ноября — во время «чёрной пятницы». Так, например, в прошлом году максимальный интерес к категории мобильных телефонов от Apple пришёлся на 29 ноября — тогда за неделю количество переходов на предложения гаджетов выросло на 93%. Также спрос традиционно растёт накануне Нового года, 8 марта и осенней презентации новинок компании.

При выборе мобильного телефона каждый пятый пользователь Яндекс.Маркета переходит на предложения от Apple. Бренд стал третьим по популярности среди производителей смартфонов на сервисе. В общем рейтинге топ-5 самых популярных смартфонов прошедшего года модель Apple iPhone 11 в конфигурациях 64 и 128 Гб заняла первое и третье места (их средняя стоимость более 50 тысяч рублей).

В целом пятёрка самых популярных смартфонов Apple среди пользователей сервиса выглядит так:

  1. iPhone 11.
  2. iPhone Xr.
  3. iPhone 11 Pro.
  4. iPhone Xs.
  5. iPhone 11 Pro Max.

Наушники

В прошлом году пик спроса на наушники от Apple пришёлся на 30 декабря, но и в целом в течение года интерес к ним оставался на высоком уровне. Так, среди всех производителей наушников американский бренд занял второе место по популярности (20% пользовательских переходов), уступив только Xiaomi, а в топ-5 на Яндекс.Маркете модели от Apple заняли три позиции.

Чаще всего при выборе наушников от Apple пользователи сервиса отдают предпочтения следующим моделям:

  1. Беспроводные наушники AirPods 2 (с зарядным футляром).
  2. Беспроводные наушники AirPods Pro.
  3. Беспроводные наушники AirPods 2 (с беспроводным зарядным футляром).
  4. Беспроводные наушники Apple AirPods.
  5. Наушники Apple EarPods (3.5 мм).

Ноутбуки

В пятёрке самых популярных ноутбуков на Яндекс.Маркете за последний год три места заняли модели от Apple, а возглавил рейтинг MacBook Air 13 Mid 2017 со средней стоимостью около 66 тысяч рублей. Несмотря на это, в списке популярных производителей «яблочный» бренд занял лишь 6 место — на него пришлось 9% пользовательских переходов. По словам экспертов Яндекс.Маркета, это может быть связано с тем, что у Apple не такой широкий модельный ряд, как у других производителей, поэтому на каждый MacBook приходится большой спрос, а в целом на бренд — небольшой.

Так выглядит список самых популярных ноутбуков от Apple на Яндекс.Маркете:

  1. MacBook Air 13 Mid 2017.
  2. MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Mid 2019.
  3. MacBook Air 13 дисплей Retina с технологией True Tone Mid 2019.
  4. MacBook Pro 16 with Retina display and Touch Bar Late 2019.
  5. MacBook Air 13 дисплей Retina с технологией True Tone Early 2020.

Планшеты

Пик спроса на планшеты от Apple на Яндекс.Маркете приходится не только накануне Нового года и в «чёрную пятницу», но ещё и на сентябрь. По мнению экспертов сервиса, это может быть связано с началом нового учебного года — один планшет может заменить стопку учебников.

За исследуемый период американский бренд стал самым популярным в категории планшетов — на него пришлась треть пользовательских переходов. В общем рейтинге популярных планшетов первое место заняла модель Apple iPad (2019) со средней стоимостью около 28 тысяч рублей.

В основном пользователи сервиса отдают предпочтения таким планшетам от Apple:

  1. iPad (2019).
  2. iPad Air (2019).
  3. iPad mini (2019).
  4. iPad Pro 11 (2018).
  5. iPad (2018).

Умные часы

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, умные часы от Apple особенно популярны в «сезон подарков» — перед Новым годом, 14 февраля и 8 марта. Также традиционно интерес к категории начинает расти с наступлением тёплого времени года. По мнению экспертов сервиса, это может быть связано с занятиями спортом на улице и желанием отслеживать эффективность тренировок с помощью часов.

Среди производителей умных часов Apple стал третьим по популярности на Яндекс.Маркете — на американский бренд приходится 13% пользовательских переходов. Однако в топ-5 самых популярных гаджетов попала только одна модель от Apple — Apple Watch Series 3. В то же время устройство стало самом дорогим в этом рейтинге — его средняя стоимость около 16 тысяч рублей.

Самые популярные умные часы от Apple среди пользователей Яндекс.Маркета:

  1. Apple Watch Series 3.
  2. Apple Watch Series 5.
  3. Apple Watch Series 4.
Автор: Анна
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