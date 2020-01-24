+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Маркет назвал самые популярные автотовары 2019 года

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на автомобильные товары и назвали самые популярные среди пользователей сервиса в 2019 году. В исследовании использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Автомобильные шины

В целом в категории автотоваров пользователи Яндекс.Маркета больше всего интересуются шинами. В прошлом году пик спроса на них был 8 апреля и 30 октября — перед началом летнего и зимнего сезонов.

Самыми популярными зимними шинами среди пользователей Яндекс.Маркета стали:

  1. КАМА Кама-505.
  2. Nokian Tyres Nordman 5.
  3. КАМА Kама-Flame.

Так выглядит тройка самых популярных летних шин:

  1. Continental PremiumContact 6.
  2. Viatti Strada Asimmetrico V-130.
  3. Bridgestone Turanza T001.

Видеорегистраторы и радар-детекторы

В 2019 году наибольшим спросом среди пользователей Яндекс.Маркета пользовались следующие видеорегистраторы:

  1. Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02.
  2. Xiaomi 70mai Dash Cam Midrive D01.
  3. YI Smart Dash Camera.

Пользователи сервиса переходили по предложениям брендов Xiaomi (19%), КАРКАМ (7%) и SHO-ME (6%).

Чаще всего пользователей Яндекс.Маркета интересовали видеорегистраторы с обычной конструкцией (85%). Ещё 14% переходов пришлось на предложения видеорегистраторов в зеркале заднего вида. Также 73% пользователей интересовались предложениями видеорегистраторов с функцией Wi-Fi, которая позволяет дистанционно передавать на компьютер или смартфон записанные ролики. Кроме того, более 70% пользователей Яндекс.Маркета при выборе видеорегистратора искали модели с функцией радар-детектора.

Однако радар-детекторы также покупают и как отдельные устройства. Самыми популярными в прошлом году стали SilverStone F1 Monaco GS, SHO-ME G-1000, SHO-ME G-800.

Магнитолы и акустика

Самой популярной автомагнитолой 2019 года на Яндекс.Маркете стала Pioneer SPH-10BT. В целом товары этого бренда в прошлом году стали лидерами в категории — более 40% переходов в интернет-магазины пришлись именно на него. На втором месте KENWOOD (9%), а на третьем — JVC (7%).

Тройка самых популярных товаров 2019 года в категории «Автомобильная акустика» выглядит так:

  1. Сабвуфер Урал AS-D12A.
  2. Акустика Урал AK-74.C.
  3. Сабвуфер Pioneer TS-WX300A.

Автомобильные аккумуляторы, зарядные устройства и моторные масла

Пик спроса на аккумуляторные батареи среди россиян прошёлся на 21 ноября. Спрос на эту категорию товаров стабильно растёт осенью во время резких похолоданий.

Самым популярным зарядным устройством стал Вымпел 57, пуско-зарядным — Artway JS-1014, пусковым — CARKU E-Power Elite.

С 2018 по конец 2019 года спрос на пусковые и зарядные устройства резко изменился. В 2018 году только 24% переходов пришлось на зарядные устройства, в то время как в 2019-м спрос на них увеличился до 56%. Обратная ситуация была среди пусковых устройств — 60% переходов в 2018 году против 29% в 2019-м.

Самыми популярными моторными маслами в 2019 году стали:

  1. SHELL Helix Ultra 5W-40.
  2. MOBIL Super 3000 X1 5W-40.
  3. SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40.
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 января / Комментарии
Рейтинг поисковых запросов на Авито в 2019 году возглавили квартиры, велосипеды, дома и диваны

Рейтинг поисковых запросов на Авито в 2019 году возглавили квартиры, велосипеды, дома и диваны

Квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году россияне активно искали дома, выяснили аналитики Авито, проанализировав потребительские предпочтения пользователей сайта по итогам 2019 года. Помимо приобретения жилья, жители страны задумались и о домашнем уюте – диваны поднялись в рейтинге на 6 позиций.

далее →

17 января / Комментарии
Яндекс.Маркет назвал самый популярный смартфон 2019 года

Яндекс.Маркет назвал самый популярный смартфон 2019 года

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

далее →

16 января / Комментарии
Рынок смартфонов в 2019 на Авито

Рынок смартфонов в 2019 на Авито

В 2019 году на сайте Авито купили 2,04 млн телефонов – это на 12% больше, чем в прошлом году. Лидеры продаж остались неизменными: на первом месте iPhone, на который приходится почти половина всех сделок, на втором – Samsung.

далее →

16 января / Комментарии
Wildberries представил результаты работы компании в 2019 году

Wildberries представил результаты работы компании в 2019 году

За прошлый год оборот Wildberries увеличился на 88% до 223,5 млрд руб. по сравнению с 2018 годом. Ключевым ассортиментом онлайн-ритейлера остаются одежда, обувь и аксессуары, на них приходится 67% оборота компании. Самыми высокими темпами оборот рос в таких категориях, как «инструменты», «продукты питания», «электроника» и зоотовары.

далее →

15 января / Комментарии
Сколько россияне потратили на покупки в Новый год и Рождество 2020

Сколько россияне потратили на покупки в Новый год и Рождество 2020

По данным исследования компании «Nielsen», в этом году расходы россиян на подарки выросли почти в 2 раза и впервые за 5 лет превысили расходы на еду и алкоголь, — 46% против 43%.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!