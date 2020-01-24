Яндекс.Маркет назвал самые популярные автотовары 2019 года

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на автомобильные товары и назвали самые популярные среди пользователей сервиса в 2019 году. В исследовании использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Автомобильные шины

В целом в категории автотоваров пользователи Яндекс.Маркета больше всего интересуются шинами. В прошлом году пик спроса на них был 8 апреля и 30 октября — перед началом летнего и зимнего сезонов.

Самыми популярными зимними шинами среди пользователей Яндекс.Маркета стали:

КАМА Кама-505. Nokian Tyres Nordman 5. КАМА Kама-Flame.

Так выглядит тройка самых популярных летних шин:

Continental PremiumContact 6. Viatti Strada Asimmetrico V-130. Bridgestone Turanza T001.

Видеорегистраторы и радар-детекторы

В 2019 году наибольшим спросом среди пользователей Яндекс.Маркета пользовались следующие видеорегистраторы:

Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02. Xiaomi 70mai Dash Cam Midrive D01. YI Smart Dash Camera.

Пользователи сервиса переходили по предложениям брендов Xiaomi (19%), КАРКАМ (7%) и SHO-ME (6%).

Чаще всего пользователей Яндекс.Маркета интересовали видеорегистраторы с обычной конструкцией (85%). Ещё 14% переходов пришлось на предложения видеорегистраторов в зеркале заднего вида. Также 73% пользователей интересовались предложениями видеорегистраторов с функцией Wi-Fi, которая позволяет дистанционно передавать на компьютер или смартфон записанные ролики. Кроме того, более 70% пользователей Яндекс.Маркета при выборе видеорегистратора искали модели с функцией радар-детектора.

Однако радар-детекторы также покупают и как отдельные устройства. Самыми популярными в прошлом году стали SilverStone F1 Monaco GS, SHO-ME G-1000, SHO-ME G-800.

Магнитолы и акустика

Самой популярной автомагнитолой 2019 года на Яндекс.Маркете стала Pioneer SPH-10BT. В целом товары этого бренда в прошлом году стали лидерами в категории — более 40% переходов в интернет-магазины пришлись именно на него. На втором месте KENWOOD (9%), а на третьем — JVC (7%).

Тройка самых популярных товаров 2019 года в категории «Автомобильная акустика» выглядит так:

Сабвуфер Урал AS-D12A. Акустика Урал AK-74.C. Сабвуфер Pioneer TS-WX300A.

Автомобильные аккумуляторы, зарядные устройства и моторные масла

Пик спроса на аккумуляторные батареи среди россиян прошёлся на 21 ноября. Спрос на эту категорию товаров стабильно растёт осенью во время резких похолоданий.

Самым популярным зарядным устройством стал Вымпел 57, пуско-зарядным — Artway JS-1014, пусковым — CARKU E-Power Elite.

С 2018 по конец 2019 года спрос на пусковые и зарядные устройства резко изменился. В 2018 году только 24% переходов пришлось на зарядные устройства, в то время как в 2019-м спрос на них увеличился до 56%. Обратная ситуация была среди пусковых устройств — 60% переходов в 2018 году против 29% в 2019-м.

Самыми популярными моторными маслами в 2019 году стали: