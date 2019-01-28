Яндекс.Маркет назвал самые популярные фотоаппараты 2018 года
Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на фотоаппараты на сервисе и выяснили, какие модели были наиболее популярны в 2018 году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2018 года.
В целом, отмечается, что спрос на категорию «Фотоаппараты» за 2018 год был достаточно стабилен. Самый высокий спрос в этом году наблюдался перед Новым годом, а самый низкий — в мае.
При этом, в мае средняя стоимость предложений фотоаппаратов, на которые кликали пользователи, была самой низкой за год — 64 000 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в конце сентября — 76 500 рублей.
Растёт доля спрос на беззеркальные фотокамеры: за год она выросла с 24% до 32%. Доля спроса на компактные камеры практически не изменилась: в начале года составляла 21%, затем заняла 24% интереса пользователей. Снижается доля спроса на зеркальные фотоаппараты. В 2018 году она упала с 55% до 44%.
77% кликов на фотоаппараты в 2018 году пришлось на фотоаппараты с возможностью смены объектива. При выборе формата матрицы в 45% случаев пользователи Маркета останавливались на моделях с APS-C, в 24% — Full frame и 9% — 4/3 (Four Thirds).
Топ-5 самых популярных брендов фотоаппаратов на Яндекс.Маркете в 2018 году и их доля спроса:
- Canon (39%)
- Sony (21%)
- Nikon (20%)
- Fujifilm (6%)
- Panasonic (6%)
Если рассматривать конкретные линейки, то 26% кликов пришлось на фотокамеры линейки EOS. Далее идёт Серия D (14%) и Alpha (12%).
Аналитики также составили списки самых популярных в 2018 году на Яндекс.Маркете моделей фотоаппаратов с различными характеристиками.
Топ-5 зеркальных фотоаппаратов:
- Canon EOS 6D Body
- Canon EOS 5D Mark IV Body
- Nikon D3400 Kit
- Canon EOS 6D Mark II Body
- Canon EOS 1300D Kit
Топ-5 беззеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой:
- Sony Alpha ILCE-6000 Kit
- Sony Alpha ILCE-6300 Kit
- Olympus OM-D E-M10 Mark III Kit
- Sony Alpha ILCE-7M3 Body
- Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit
Топ-5 компактных фотоаппаратов:
- Canon PowerShot G7X Mark II
- Canon PowerShot G9 X Mark II
- Nikon Coolpix B500
- Sony Cyber-shot DSC-RX100
- Canon PowerShot SX620 HS
Далее, были определены самые популярные в 2018 году на Яндекс.Маркете предложения фотоаппаратов в четырёх ценовых категориях.
Топ-5 популярных предложений фотоаппаратов до 50 000 рублей:
- Nikon D3400 Kit
- Canon EOS 1300D Kit
- Nikon D5300 Kit
- Sony Alpha ILCE-6000 Kit
- Canon EOS 200D Kit
Топ-5 популярных предложений фотоаппаратов от 50 000 до 100 000 рублей:
- Canon EOS 6D Body
- Canon EOS 6D Mark II Body
- Sony Alpha ILCE-6300 Kit
- EOS 80D Kit
- Nikon D750 Body
Топ-5 популярных предложений фотоаппаратов от 100 000 до 200 000 рублей:
- Canon EOS 5D Mark IV Body
- Sony Alpha ILCE-7M3 Body
- Sony Alpha ILCE-7M3 Kit
- Canon EOS 5D Mark III Body
- Sony Alpha ILCE-6500 Kit
Топ-5 популярных предложений фотоаппаратов дороже 200 000 рублей:
- Nikon D850 Body
- Sony Alpha ILCE-7RM3 Body
- Canon EOS 1D X Mark II Body
- Canon EOS 5D Mark IV Kit
- Sony Alpha ILCE-9 Body