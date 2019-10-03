Яндекс.Маркет назвал самые популярные игровые приставки года
В день старта выставки видеоигр ИгроМир аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на игровые приставки и узнали, какие консоли были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 30 сентября 2019 года.
Средняя стоимость популярных предложений стационарных игровых приставок была в пределах 24000 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в марте — 26900 рублей.
Самыми популярными стали консоли от производителя Sony. 68% пользователей переходили на предложения этого бренда. 17% переходов пришлось на приставки от Nintendo, 15% — Microsoft Xbox.
Топ-5 самых популярных игровых консолей на Яндекс.Маркете в сентябре:
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ
- Игровая приставка Nintendo Switch
- Игровая приставка Microsoft Xbox One S 1 ТБ
- Игровая приставка Microsoft Xbox One X
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 1 ТБ
- Игровая приставка Sony PlayStation Classic
- Игровая приставка Sony PlayStation Portable Slim & Lite (PSP-3000)
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 500 ГБ
Топ-5 моделей игровых приставок от Sony:
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ
- Игровая приставка Sony PlayStation 4 1 ТБ
- Игровая приставка Sony PlayStation Classic
Самыми популярными консолями от Nintendo стали:
- Игровая приставка Nintendo Switch
- Игровая приставка Nintendo New 2DS XL
- Игровая приставка Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System
- Игровая приставка Nintendo Switch Lite
- Игровая приставка Nintendo Classic Mini: NES
Среди игровых приставок от Microsoft наибольшей популярностью пользовались:
- Игровая приставка Microsoft Xbox One S 1 ТБ
- Игровая приставка Microsoft Xbox One X
- Игровая приставка Microsoft Xbox One S 500 ГБ
- Игровая приставка Microsoft Xbox One S 1 ТБ с двумя геймпадами
- Игровая приставка Microsoft Xbox 360 E 500 ГБ + Kinect