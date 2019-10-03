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Яндекс.Маркет назвал самые популярные игровые приставки года

В день старта выставки видеоигр ИгроМир аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на игровые приставки и узнали, какие консоли были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 30 сентября 2019 года.

Средняя стоимость популярных предложений стационарных игровых приставок была в пределах 24000 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в марте — 26900 рублей.

Самыми популярными стали консоли от производителя Sony. 68% пользователей переходили на предложения этого бренда. 17% переходов пришлось на приставки от Nintendo, 15% — Microsoft Xbox.

Топ-5 самых популярных игровых консолей на Яндекс.Маркете в сентябре:

  1. Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro
  2. Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
  3. Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ
  4. Игровая приставка Nintendo Switch
  5. Игровая приставка Microsoft Xbox One S 1 ТБ
  6. Игровая приставка Microsoft Xbox One X
  7. Игровая приставка Sony PlayStation 4 1 ТБ
  8. Игровая приставка Sony PlayStation Classic
  9. Игровая приставка Sony PlayStation Portable Slim & Lite (PSP-3000)
  10. Игровая приставка Sony PlayStation 4 500 ГБ

Топ-5 моделей игровых приставок от Sony:

  1. Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro
  2. Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
  3. Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ
  4. Игровая приставка Sony PlayStation 4 1 ТБ
  5. Игровая приставка Sony PlayStation Classic

Самыми популярными консолями от Nintendo стали:

  1. Игровая приставка Nintendo Switch
  2. Игровая приставка Nintendo New 2DS XL
  3. Игровая приставка Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System
  4. Игровая приставка Nintendo Switch Lite
  5. Игровая приставка Nintendo Classic Mini: NES

Среди игровых приставок от Microsoft наибольшей популярностью пользовались:

  1. Игровая приставка Microsoft Xbox One S 1 ТБ
  2. Игровая приставка Microsoft Xbox One X
  3. Игровая приставка Microsoft Xbox One S 500 ГБ
  4. Игровая приставка Microsoft Xbox One S 1 ТБ с двумя геймпадами
  5. Игровая приставка Microsoft Xbox 360 E 500 ГБ + Kinect
Автор: Анна
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