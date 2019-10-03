Яндекс.Маркет назвал самые популярные игровые приставки года

В день старта выставки видеоигр ИгроМир аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на игровые приставки и узнали, какие консоли были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 30 сентября 2019 года.

Средняя стоимость популярных предложений стационарных игровых приставок была в пределах 24000 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в марте — 26900 рублей.

Самыми популярными стали консоли от производителя Sony. 68% пользователей переходили на предложения этого бренда. 17% переходов пришлось на приставки от Nintendo, 15% — Microsoft Xbox.

Топ-5 самых популярных игровых консолей на Яндекс.Маркете в сентябре:

Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ Игровая приставка Nintendo Switch Игровая приставка Microsoft Xbox One S 1 ТБ Игровая приставка Microsoft Xbox One X Игровая приставка Sony PlayStation 4 1 ТБ Игровая приставка Sony PlayStation Classic Игровая приставка Sony PlayStation Portable Slim & Lite (PSP-3000) Игровая приставка Sony PlayStation 4 500 ГБ

Топ-5 моделей игровых приставок от Sony:

Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ Игровая приставка Sony PlayStation 4 1 ТБ Игровая приставка Sony PlayStation Classic

Самыми популярными консолями от Nintendo стали:

Игровая приставка Nintendo Switch Игровая приставка Nintendo New 2DS XL Игровая приставка Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System Игровая приставка Nintendo Switch Lite Игровая приставка Nintendo Classic Mini: NES

Среди игровых приставок от Microsoft наибольшей популярностью пользовались: