Яндекс.Маркет назвал самые популярные марки шин у россиян

Аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос у россиян на шины в преддверии зимнего сезона и узнали, какие были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2019 года.

Традиционно россияне интересуются резиной с первыми холодами. В этом году пик спроса пришелся на седьмое октября. За первую неделю месяца он вырос почти в полтора раза.

Среди россиян наибольшей популярностью пользовались шины брендов Nokian Tyres (10% от всего спроса), Bridgestone (7%), Toyo, MICHELIN, Yokohama (все по 6%).

Средняя стоимость популярных предложений автомобильных шин была 4606 рублей.

Топ-10 самых популярных шин на Яндекс.Маркете:

Автомобильная шина Continental PremiumContact 6 205/55 R16 91H летняя Автомобильная шина КАМА Кама-217 175/65 R14 82H всесезонная Автомобильная шина Viatti Strada Asimmetrico V-130 205/55 R16 91V летняя Автомобильная шина Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 94W летняя Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman SX2 185/65 R15 88H летняя Автомобильная шина Viatti Bosco A/T 215/65 R16 98H летняя Автомобильная шина MICHELIN Primacy 4 205/55 R16 91V летняя Автомобильная шина КАМА Кама-505 175/70 R13 82T зимняя шипованная Автомобильная шина КАМА Kама-Flame 205/70 R16 91Q зимняя Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 185/65 R15 92T зимняя шипованная

Топ-10 самых популярных всесезонных шин на Яндекс.Маркете:

Автомобильная шина КАМА Кама-217 175/65 R14 82H всесезонная Автомобильная шина КАМА Кама-214 215/65 R16 102Q всесезонная Автомобильная шина КАМА Кама-205 175/70 R13 82T всесезонная Автомобильная шина КАМА Кама-217 175/70 R13 82H всесезонная Автомобильная шина КАМА Кама-Евро-236 185/65 R15 88H всесезонная Автомобильная шина КАМА Кама-301 185/75 R16C 104/102N всесезонная Автомобильная шина Triangle Group TR646 185/75 R16 104Q всесезонная Автомобильная шина Forward Safari 510 215/90 R15 99K всесезонная Автомобильная шина КАМА Кама-Евро-236 185/60 R15 84H всесезонная Автомобильная шина Алтайшина ВлИ-5 175/80 R16C 85P всесезонная

Топ-10 самых популярных зимних шин на Яндекс.Маркете:

Автомобильная шина КАМА Кама-505 175/70 R13 82T зимняя шипованная Автомобильная шина КАМА Kама-Flame 205/70 R16 91Q зимняя Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 185/65 R15 92T зимняя шипованная Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 195/65 R15 95T зимняя шипованная Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 7 185/65 R15 92T зимняя шипованная Автомобильная шина MICHELIN X-Ice North 4 185/65 R15 92T зимняя шипованная Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 205/55 R16 94T зимняя шипованная Автомобильная шина MICHELIN X-Ice North 4 205/55 R16 94T зимняя шипованная Автомобильная шина Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 205/55 R16 94T зимняя шипованная Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 175/65 R14 86T зимняя шипованная

Топ-10 самых популярных летних шин на Яндекс.Маркете: