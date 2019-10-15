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Яндекс.Маркет назвал самые популярные марки шин у россиян

Аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос у россиян на шины в преддверии зимнего сезона и узнали, какие были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2019 года.

Традиционно россияне интересуются резиной с первыми холодами. В этом году пик спроса пришелся на седьмое октября. За первую неделю месяца он вырос почти в полтора раза.

Среди россиян наибольшей популярностью пользовались шины брендов Nokian Tyres (10% от всего спроса), Bridgestone (7%), Toyo, MICHELIN, Yokohama (все по 6%).

Средняя стоимость популярных предложений автомобильных шин была 4606 рублей.

Топ-10 самых популярных шин на Яндекс.Маркете:

  1. Автомобильная шина Continental PremiumContact 6 205/55 R16 91H летняя
  2. Автомобильная шина КАМА Кама-217 175/65 R14 82H всесезонная
  3. Автомобильная шина Viatti Strada Asimmetrico V-130 205/55 R16 91V летняя
  4. Автомобильная шина Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 94W летняя
  5. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman SX2 185/65 R15 88H летняя
  6. Автомобильная шина Viatti Bosco A/T 215/65 R16 98H летняя
  7. Автомобильная шина MICHELIN Primacy 4 205/55 R16 91V летняя
  8. Автомобильная шина КАМА Кама-505 175/70 R13 82T зимняя шипованная
  9. Автомобильная шина КАМА Kама-Flame 205/70 R16 91Q зимняя
  10. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 185/65 R15 92T зимняя шипованная

Топ-10 самых популярных всесезонных шин на Яндекс.Маркете:

  1. Автомобильная шина КАМА Кама-217 175/65 R14 82H всесезонная
  2. Автомобильная шина КАМА Кама-214 215/65 R16 102Q всесезонная
  3. Автомобильная шина КАМА Кама-205 175/70 R13 82T всесезонная
  4. Автомобильная шина КАМА Кама-217 175/70 R13 82H всесезонная
  5. Автомобильная шина КАМА Кама-Евро-236 185/65 R15 88H всесезонная
  6. Автомобильная шина КАМА Кама-301 185/75 R16C 104/102N всесезонная
  7. Автомобильная шина Triangle Group TR646 185/75 R16 104Q всесезонная
  8. Автомобильная шина Forward Safari 510 215/90 R15 99K всесезонная
  9. Автомобильная шина КАМА Кама-Евро-236 185/60 R15 84H всесезонная
  10. Автомобильная шина Алтайшина ВлИ-5 175/80 R16C 85P всесезонная

Топ-10 самых популярных зимних шин на Яндекс.Маркете:

  1. Автомобильная шина КАМА Кама-505 175/70 R13 82T зимняя шипованная
  2. Автомобильная шина КАМА Kама-Flame 205/70 R16 91Q зимняя
  3. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 185/65 R15 92T зимняя шипованная
  4. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 195/65 R15 95T зимняя шипованная
  5. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 7 185/65 R15 92T зимняя шипованная
  6. Автомобильная шина MICHELIN X-Ice North 4 185/65 R15 92T зимняя шипованная
  7. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 205/55 R16 94T зимняя шипованная
  8. Автомобильная шина MICHELIN X-Ice North 4 205/55 R16 94T зимняя шипованная
  9. Автомобильная шина Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 205/55 R16 94T зимняя шипованная
  10. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman 5 175/65 R14 86T зимняя шипованная

Топ-10 самых популярных летних шин на Яндекс.Маркете:

  1. Автомобильная шина Continental PremiumContact 6 205/55 R16 91H летняя
  2. Автомобильная шина Viatti Strada Asimmetrico V-130 205/55 R16 91V летняя
  3. Автомобильная шина Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 94W летняя
  4. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman SX2 185/65 R15 88H летняя
  5. Автомобильная шина Viatti Bosco A/T 215/65 R16 98H летняя
  6. Автомобильная шина MICHELIN Primacy 4 205/55 R16 91V летняя
  7. Автомобильная шина Viatti Strada Asimmetrico V-130 185/65 R15 88H летняя
  8. Автомобильная шина Viatti Strada Asimmetrico V-130 195/65 R15 91H летняя
  9. Автомобильная шина Cordiant Off Road 205/70 R15 96Q летняя
  10. Автомобильная шина Nokian Tyres Nordman SX2 205/55 R16 91H летняя
Автор: Анна
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