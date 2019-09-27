Яндекс.Маркет назвал самые популярные видеоигры 2019 года
В преддверии крупномасштабной выставки видеоигр ИгроМир аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на видеоигры для приставок и ПК и узнали, какие игры были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 24 сентября 2019 года.
В целом, спрос на категорию «Игры для приставок и ПК» был достаточно стабилен, за исключением резкого скачка интереса к категории 15 февраля. В этот день спрос на видеоигры на Маркете вырос более, чем в полтора раза. В этот же день состоялся релиз игры Metro Exodus.
Средняя стоимость популярных предложений видеоигр была в пределах 1500 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в августе — 2400 рублей.
Топ-10 самых популярных видеоигр для приставок и ПК на Яндекс.Маркете в этом году:
- Grand Theft Auto V
- FIFA 19
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- God of War
- Spider-Man (2018)
- Metro Exodus
- Days Gone
- Detroit: Become Human
- Resident Evil 2
Более трети пользователей сервиса интересовались играми в жанре экшн. Среди игр этого жанра наиболее популярными оказались:
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- Spider-Man (2018)
- Days Gone
- Fallout 76
Те, кто предпочитает гонки, больше всего интересовались:
- Forza Horizon 4
- Gran Turismo Sport
- Mario Kart 8 Deluxe
- The Crew 2
- Need For Speed: Most Wanted
Mortal Kombat стал лидером среди жанра файтинг. Топ-5 игр:
- Mortal Kombat 11
- Mortal Kombat XL
- UFC 3
- Mortal Kombat 11. Специальное издание
- Mortal Kombat 11. Premium Edition
В жанре спорт 4 позиции заняла FIFA:
- FIFA 19
- FIFA 19 Legacy Edition
- FIFA 18
- NHL 19
- FIFA 20
Наиболее популярными стратегиями стали:
- Total War: Warhammer
- StarCraft II
- Total War: Three Kingdoms
- Total War: Rome II
- XCOM 2