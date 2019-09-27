Яндекс.Маркет назвал самые популярные видеоигры 2019 года

В преддверии крупномасштабной выставки видеоигр ИгроМир аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на видеоигры для приставок и ПК и узнали, какие игры были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 24 сентября 2019 года.

В целом, спрос на категорию «Игры для приставок и ПК» был достаточно стабилен, за исключением резкого скачка интереса к категории 15 февраля. В этот день спрос на видеоигры на Маркете вырос более, чем в полтора раза. В этот же день состоялся релиз игры Metro Exodus.

Средняя стоимость популярных предложений видеоигр была в пределах 1500 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в августе — 2400 рублей.

Топ-10 самых популярных видеоигр для приставок и ПК на Яндекс.Маркете в этом году:

Grand Theft Auto V FIFA 19 Minecraft Red Dead Redemption 2 God of War Spider-Man (2018) Metro Exodus Days Gone Detroit: Become Human Resident Evil 2

Более трети пользователей сервиса интересовались играми в жанре экшн. Среди игр этого жанра наиболее популярными оказались:

Minecraft Red Dead Redemption 2 Spider-Man (2018) Days Gone Fallout 76

Те, кто предпочитает гонки, больше всего интересовались:

Forza Horizon 4 Gran Turismo Sport Mario Kart 8 Deluxe The Crew 2 Need For Speed: Most Wanted

Mortal Kombat стал лидером среди жанра файтинг. Топ-5 игр:

Mortal Kombat 11 Mortal Kombat XL UFC 3 Mortal Kombat 11. Специальное издание Mortal Kombat 11. Premium Edition

В жанре спорт 4 позиции заняла FIFA:

FIFA 19 FIFA 19 Legacy Edition FIFA 18 NHL 19 FIFA 20

Наиболее популярными стратегиями стали: