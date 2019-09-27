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Яндекс.Маркет назвал самые популярные видеоигры 2019 года

В преддверии крупномасштабной выставки видеоигр ИгроМир аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на видеоигры для приставок и ПК и узнали, какие игры были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 24 сентября 2019 года.

В целом, спрос на категорию «Игры для приставок и ПК» был достаточно стабилен, за исключением резкого скачка интереса к категории 15 февраля. В этот день спрос на видеоигры на Маркете вырос более, чем в полтора раза. В этот же день состоялся релиз игры Metro Exodus.

Средняя стоимость популярных предложений видеоигр была в пределах 1500 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в августе — 2400 рублей.

Топ-10 самых популярных видеоигр для приставок и ПК на Яндекс.Маркете в этом году:

  1. Grand Theft Auto V
  2. FIFA 19
  3. Minecraft
  4. Red Dead Redemption 2
  5. God of War
  6. Spider-Man (2018)
  7. Metro Exodus
  8. Days Gone
  9. Detroit: Become Human
  10. Resident Evil 2

Более трети пользователей сервиса интересовались играми в жанре экшн. Среди игр этого жанра наиболее популярными оказались:

  1. Minecraft
  2. Red Dead Redemption 2
  3. Spider-Man (2018)
  4. Days Gone
  5. Fallout 76

Те, кто предпочитает гонки, больше всего интересовались:

  1. Forza Horizon 4
  2. Gran Turismo Sport
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. The Crew 2
  5. Need For Speed: Most Wanted

Mortal Kombat стал лидером среди жанра файтинг. Топ-5 игр:

  1. Mortal Kombat 11
  2. Mortal Kombat XL
  3. UFC 3
  4. Mortal Kombat 11. Специальное издание
  5. Mortal Kombat 11. Premium Edition

В жанре спорт 4 позиции заняла FIFA:

  1. FIFA 19
  2. FIFA 19 Legacy Edition
  3. FIFA 18
  4. NHL 19
  5. FIFA 20

Наиболее популярными стратегиями стали:

  1. Total War: Warhammer
  2. StarCraft II
  3. Total War: Three Kingdoms
  4. Total War: Rome II
  5. XCOM 2
Автор: Анна
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