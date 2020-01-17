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Яндекс.Маркет назвал самый популярный смартфон 2019 года

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Самыми популярными производителями в прошлом году стали Xiaomi (на него пришлось 30% переходов пользователей в интернет-магазины), Samsung (20%) и Apple (16%).

Лидером 2019 года стал Xiaomi Redmi Note 7. На втором месте — Samsung Galaxy A50, а замыкает тройку Apple iPhone Xr.

Полностью десятка самых популярных смартфонов 2019 года на Яндекс.Маркете выглядит так:

  1. Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.
  2. Samsung Galaxy A50 64GB.
  3. Apple iPhone Xr 64GB.
  4. Xiaomi Redmi 6A 2/16GB.
  5. Honor 8X 4/64GB.
  6. Apple iPhone Xr 128GB.
  7. Samsung Galaxy S10e 6/128GB.
  8. Xiaomi Redmi 7 3/32GB.
  9. Apple iPhone 7 32GB.
  10. Apple iPhone X 64GB.

В то же время только 3% пользователей сервиса искали обычные кнопочные телефоны.

Половина переходов пользователей Яндекс.Маркета пришлась на предложения смартфонов в пределах 16300 рублей. При выборе подходящей модели они в основном искали гаджеты, которые поддерживают функцию двух SIM-карт (более 90% переходов пришлось на такие смартфоны) и функцию бесконтактной оплаты (более 60%).

Из других немаловажных параметров для пользователей сервиса — объём памяти. Более трети всех выбираемых смартфонов имеют объём памяти 64 Гб. Далее идет 128 Гб (23%) и 32 Гб (20%). Оперативная память также имеет значение — пользователи выбирают в основном 4 Гб (32%).

Самая популярная среди пользователей ёмкость аккумулятора — 3500-4499 мА⋅ч (на неё пришлось 39% переходов). Почти в трети случаев пользователи интересовались предложениями гаджетов с менее ёмкими аккумуляторами — 3000-3499 мА⋅ч.

Также посетители Яндекс.Маркета уделяют внимание и внешним характеристикам. При выборе дисплея более четверти пользователей (26%) предпочитали разрешение 2340×1080. Гораздо менее популярным оказалось разрешение 2160×1080 (8%). На устройства с разрешением 1920×1080 (Full HD) пришлось чуть более 4% переходов. Наиболее популярной диагональю экрана оказалась самая большая — 6 дюймов и более (57%).

Спрос на смартфоны традиционно растёт в «чёрную пятницу». Прошлый год не стал исключением — пик на Яндекс.Маркете пришёлся на 29 ноября.

«В 2020 году я рекомендую обратить внимание на не самых известных производителей, чтобы сэкономить до 20% стоимости гаджета. Но если вы хотите только „топовый“ бренд, то стоит ждать праздников в феврале и марте, когда производители и ритейлеры будут проводить привлекательные акции. Техногикам советую подождать до марта, когда в магазинах появятся новинки, презентованные на Mobile World Congress в Барселоне», — рассказал Виктор Попов, эксперт категории «Электроника» маркетплейса Беру.

Автор: Анна
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