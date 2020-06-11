+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Маркет назвал топ-10 игр и консолей года

Накануне презентации новой PlayStation 5 эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на игровые консоли и игры и узнали, что было популярно среди россиян за прошедший год. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года.

По мнению экспертов Яндекс.Маркета, режим самоизоляции спровоцировал рост спроса на товары для геймеров. Особый ажиотаж в этом году пришёлся на начало апреля — в разгар самоизоляции — тогда эксперты сервиса зафиксировали пик спроса на многие геймерские товары: консоли, ноутбуки, игровые кресла, мыши, очки виртуальной реальности и так далее. За вторую половину марта интерес к геймерским товарам вырос примерно в 2 раза. Как отмечают эксперты сервиса, подобное резкое увеличение спроса обычно наблюдается во второй половине года — накануне «чёрной пятницы» и Нового года, однако в 2020 году россияне начали проявлять активный интерес к категории уже в марте.

Игровые приставки

За последний год самой популярной приставкой среди пользователей Яндекс.Маркета стала Sony PlayStation 4 Pro. Топ-3 наиболее популярных моделей заняли модели от Sony. На четвёртом месте оказалась гибридная консоль Nintendo Switch, и уже потом — стационарные приставки Xbox.

В целом топ-10 наиболее популярных игровых приставок за прошедший год выглядит так:

  1. Sony PlayStation 4 Pro.
  2. Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ.
  3. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ.
  4. Nintendo Switch.
  5. Microsoft Xbox One S 1 ТБ.
  6. Microsoft Xbox One X.
  7. Microsoft Xbox One S 1 ТБ S All Digital.
  8. Nintendo Switch Lite.
  9. Sony PlayStation 4 1 ТБ.
  10. Sony PlayStation Portable Slim & Lite (PSP-3000).

Как и на многие геймерские товары, аномальный всплеск интереса к приставкам эксперты Маркета зафиксировали в начале апреля. Особенно россияне интересовались уценёнными предложениями — количество переходов на такие предложения в интернет-магазинах с конца марта выросло в 4 раза. Эксперты сервиса связывали это с тем, что многие покупали приставки на период самоизоляции и не хотели тратить много денег.

Игры для приставок и ПК

Самой популярной игрой за прошедший год на Яндекс.Маркете стала FIFA 20. Второе место заняла Red Dead Redemption 2, а третье — Grand Theft Auto V. Чаще всего россияне интересовались экшеном (35% пользовательских переходов пришлось на игры такого жанра), затем спортом (10%) и уже потом шутерами (9%).

В целом рейтинг топ-10 наиболее популярных игр среди россиян выглядит так:

  1. FIFA 20.
  2. Red Dead Redemption 2.
  3. Grand Theft Auto V.
  4. Minecraft.
  5. Death Stranding.
  6. Days Gone.
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
  8. Spider-Man (2018).
  9. FIFA 19.
  10. God of War.

Другие устройства

Те, кто предпочитает играть на компьютере, чаще всего за последний год выбирали игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505 со средней стоимостью около 60 тысяч рублей.

Наиболее популярной моделью в категории «Очки виртуальной реальности» стал шлем Oculus Rift S. Второе место занял шлем от Sony — PlayStation VR (CUH-ZVR2), а на третьем месте оказались очки виртуальной реальности для смартфона VR Box VR 2.0 со средней стоимостью около 750 рублей.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 июня / Комментарии
Яндекс.Маркет изменил систему расчёта рейтинга магазинов

Яндекс.Маркет изменил систему расчёта рейтинга магазинов

Сервис Яндекс.Маркет внёс изменения в систему расчёта рейтинга магазинов. Нововведения стали возможны благодаря усовершенствованию работы алгоритма проверки оценок на спам и накрутки.

далее →

8 июня / Комментарии
Результаты первого года работы p2b-платформы Ozon.Invest

Результаты первого года работы p2b-платформы Ozon.Invest

Более 300 млн рублей получили продавцы маркетплейса Ozon через p2b-платформу Ozon.Invest для поддержки и развития своих продаж с апреля 2019 года. 

далее →

5 июня / Комментарии
Оборот СберМаркета в мае превысил 2 млрд рублей

Оборот СберМаркета в мае превысил 2 млрд рублей

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет раскрыл результаты работы в мае. За год СберМаркет увеличил количество доставленных заказов в 20 раз – в мае курьеры и эксперты по закупкам сервиса собрали и доставили клиентам более 505 тысяч заказов.

далее →

4 июня / Комментарии
Lamoda и Самокат изучили питание и форму россиян на самоизоляции

Lamoda и Самокат изучили питание и форму россиян на самоизоляции

Онлайн-платформа Lamoda и сервис экспресс-доставки Самокат провели опрос среди 1783 человек и выяснили, как режим самоизоляции отразился на питании и физической форме россиян. Большинство опрошенных в самоизоляции начали следить за питанием и заниматься спортом, а 25% респондентов даже сумели похудеть.  

далее →

4 июня / Комментарии
Игры и пандемия: как самоизоляция сделала из россиян геймеров

Игры и пандемия: как самоизоляция сделала из россиян геймеров

Компания QIWI провела исследование трат жителей России на игры и игровой контент в период самоизоляции с марта до конца мая. Анализ проводился по каналам приема электронных платежей компании в пользу крупнейших российских и международных мерчантов, которые специализируются на продаже игр, приложений и игрового контента для ПК, консолей и мобильных платформ. QIWI также изучила донаты (пожертвования зрителей стримов) с крупнейших стриминговых платформ.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!