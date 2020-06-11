Яндекс.Маркет назвал топ-10 игр и консолей года

Накануне презентации новой PlayStation 5 эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на игровые консоли и игры и узнали, что было популярно среди россиян за прошедший год. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года.

По мнению экспертов Яндекс.Маркета, режим самоизоляции спровоцировал рост спроса на товары для геймеров. Особый ажиотаж в этом году пришёлся на начало апреля — в разгар самоизоляции — тогда эксперты сервиса зафиксировали пик спроса на многие геймерские товары: консоли, ноутбуки, игровые кресла, мыши, очки виртуальной реальности и так далее. За вторую половину марта интерес к геймерским товарам вырос примерно в 2 раза. Как отмечают эксперты сервиса, подобное резкое увеличение спроса обычно наблюдается во второй половине года — накануне «чёрной пятницы» и Нового года, однако в 2020 году россияне начали проявлять активный интерес к категории уже в марте.

Игровые приставки

За последний год самой популярной приставкой среди пользователей Яндекс.Маркета стала Sony PlayStation 4 Pro. Топ-3 наиболее популярных моделей заняли модели от Sony. На четвёртом месте оказалась гибридная консоль Nintendo Switch, и уже потом — стационарные приставки Xbox.

В целом топ-10 наиболее популярных игровых приставок за прошедший год выглядит так:

Sony PlayStation 4 Pro. Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ. Nintendo Switch. Microsoft Xbox One S 1 ТБ. Microsoft Xbox One X. Microsoft Xbox One S 1 ТБ S All Digital. Nintendo Switch Lite. Sony PlayStation 4 1 ТБ. Sony PlayStation Portable Slim & Lite (PSP-3000).

Как и на многие геймерские товары, аномальный всплеск интереса к приставкам эксперты Маркета зафиксировали в начале апреля. Особенно россияне интересовались уценёнными предложениями — количество переходов на такие предложения в интернет-магазинах с конца марта выросло в 4 раза. Эксперты сервиса связывали это с тем, что многие покупали приставки на период самоизоляции и не хотели тратить много денег.

Игры для приставок и ПК

Самой популярной игрой за прошедший год на Яндекс.Маркете стала FIFA 20. Второе место заняла Red Dead Redemption 2, а третье — Grand Theft Auto V. Чаще всего россияне интересовались экшеном (35% пользовательских переходов пришлось на игры такого жанра), затем спортом (10%) и уже потом шутерами (9%).

В целом рейтинг топ-10 наиболее популярных игр среди россиян выглядит так:

FIFA 20. Red Dead Redemption 2. Grand Theft Auto V. Minecraft. Death Stranding. Days Gone. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Spider-Man (2018). FIFA 19. God of War.

Другие устройства

Те, кто предпочитает играть на компьютере, чаще всего за последний год выбирали игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505 со средней стоимостью около 60 тысяч рублей.

Наиболее популярной моделью в категории «Очки виртуальной реальности» стал шлем Oculus Rift S. Второе место занял шлем от Sony — PlayStation VR (CUH-ZVR2), а на третьем месте оказались очки виртуальной реальности для смартфона VR Box VR 2.0 со средней стоимостью около 750 рублей.