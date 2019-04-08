«Яндекс.Маркет» объявил о покупке сервиса самостоятельного сканирования и оплаты товаров Scan to buy. Его интегрируют в сервис «Суперчек». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Scan to buy станет частью сервиса «Суперчек», который позволит покупателям самостоятельно оплачивать товары в офлайн-магазинах, минуя кассы. Сканировать штрихкоды можно будет с помощью смартфона.

Бета-версию приложения для покупок офлайн и онлайн начнут тестировать в мае. Над развитием сервиса будет работать команда Scan to Buy, которая перейдет в «Яндекс.Маркет».

«Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария», — прокомментировала сделку руководитель сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

Scan to buy была основана в 2016 году. Компания успешно протестировала технологию в нескольких федеральных и локальных розничных торговых сетях.