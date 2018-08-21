Яндекс.Маркет обновил партнёрскую программу для владельцев сайтов, блогеров и вебмастеров. Теперь они могут размещать на своих площадках контент Маркета и получать дополнительный доход, используя разные инструменты — виджеты, ссылки или контентный API.

Виджеты легко разместить на любом сайте или в блоге. В них можно показывать контент Маркета, который отвечает содержанию страницы. Например, в статье о фотографии будет уместен виджет с подборкой фотокамер, а в материале о горных велосипедах — со списком магазинов, где их можно купить. Такие виджеты органично встраиваются на страницу и воспринимаются не как реклама, а как часть контента. Посетители получают дополнительную информацию и могут перейти с виджета на Маркет или сразу в интернет-магазин.

С помощью контентного API участники программы могут создавать свои форматы для размещения материалов Маркета. Это могут быть и простые рекламные баннеры, и виртуальные товарные витрины, дополняющие содержание сайта.

Блогеры и владельцы пабликов могут участвовать в программе, добавляя в свои публикации реферальные ссылки на карточки товаров или подборки Маркета — любые разделы, которые будут полезны их аудитории.

Маркет будет делиться с партнёрами доходом, который он получает за переходы пользователей в интернет-магазины. В зависимости от количества переходов доля площадки будет составлять до 80% дохода, полученного с её помощью. Следить за статистикой переходов участники программы могут в своём личном кабинете.