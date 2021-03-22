Яндекс.Маркет обновит процедуру возврата товара

В конце марта Яндекс.Маркет опубликует обновленную версию договора на размещение. В частности, в нем будет содержаться обновленное описание процедуры возврата товара, купленного на маркетплейсе.

Сейчас, чтобы вернуть купленный на Маркете товар, пользователь должен вместе с ним передать бумажное заявление на возврат — распечатанное или написанное от руки. Это усложняет процедуру для большинства покупателей, поэтому с апреля бумажное заявление становится необязательным.

Теперь, если покупатель захочет вернуть товар без бумажного заявления, ему нужно будет выполнить всего 2 условия:

Создать электронное заявление, в котором будет указана причина возврата, приложены данные о заказе и фотографии товара.

Передать вместе с возвращаемым товаром номер заказа — например, написать на упаковке, наклеить или вложить в коробку.

Новая процедура возврата начнет работать в апреле. Маркетплейс будет сообщать партнерам, если покупатель создаст электронное заявление на возврат, и передавать причины возврата и номер заказа.