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Яндекс.Маркет открыл бета-версию маркетплейса товаров от зарубежных продавцов

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Яндекс.Маркет запустил бета-версию bringly.ru — сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов. На новой площадке можно будет найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран. Сервис работает по модели маркетплейса: продавцы размещают на нём свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара.

На сервисе представлены одежда и обувь, электроника, косметика, товары для дома и многое другое — всего более четырёх миллионов товаров. Помимо прочего, это одежда и обувь популярных марок Koton и Lumberjack, корейская косметика, а также эксклюзивные товары, например противоударные и водонепроницаемые китайские смартфоны Cubot и Nomu.

Покупку можно оплатить банковской картой, способ и стоимость доставки товара будет зависеть от страны и магазина. Например, для всех товаров из Китая и Латвии доставка бесплатная. При заказе любого товара покупатели могут воспользоваться обычной и экспресс-доставкой Почты России. Популярные товары будут храниться на собственном складе в Латвии, так что их доставка в Россию будет быстрой — она займёт от 3 до 5 дней. Если что-то пошло не так — например, покупку повредили в дороге или продавец по ошибке отправил не тот товар, — то сервис поможет вернуть деньги в полном объёме.

«У трансграничной торговли колоссальный потенциал. Уже сейчас две трети россиян покупают что-то в иностранных интернет-магазинах, причём 90% этих покупок приходится на товары из Китая. Мы уверены, что рынок трансграничной онлайн-торговли будет расти, и хотим разнообразить выбор покупателей, предложив им сервис с большим выбором качественных товаров со всего мира. Цены у нас будут ниже, чем в офлайн-ритейле. Многие товары за границей стоят дешевле, а мы привозим их напрямую, без наценок посредников», — говорит директор по международному развитию Яндекс.Маркета Алекс Васильев.

Бета-версия доступна на сайте bringly.ru и мобильных устройствах на базе iOS и Android.

Наряду с сервисом для трансграничной торговли компания «Яндекс.Маркет» также развивает собственный маркетплейс Беру для покупки в российских магазинах и сервис Яндекс.Маркет для выбора товаров и сравнения цен.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет, Koton
Автор: Анна
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