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Яндекс.Маркет открыл первый собственный логистический комплекс

Яндекс.Маркет открыл в Ростовской области первый собственный логистический комплекс, который будет обслуживать клиентов маркетплейса Беру со всего Юга России. Теперь жителям региона не придется долго ждать доставку: они смогут получать покупки через один-два дня после заказа.

Первая очередь нового логистического комплекса занимает 5000 квадратных метров и может вместить до миллиона товаров. Яндекс.Маркет планирует сотрудничать с местными транспортными и логистическими компаниями, а также подключать к работе региональных производителей — они смогут продавать свои товары на Беру и хранить их на складе неподалеку от производства.

Открытие логистического комплекса стало возможным благодаря соглашению, которое Яндекс.Маркет и правительство Ростовской области подписали в ноябре этого года. Они договорились вместе развивать в регионе рынок электронной коммерции и помогать расти малому и среднему бизнесу.

«Сегодня мы открываем собственный логистический комплекс — и для Беру это большое событие. Во-первых, мы становимся ближе к региональным клиентам и можем быстрее их обслуживать. Во-вторых, начинаем плотно работать с местными компаниями и таким образом участвуем в развитии цифровой экономики всего региона», комментирует Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета.

Напомним, маркетплейс Беру, совместное предприятие Яндекса и Сбербанка, официально запустился 24 октября этого года. Спустя месяц компании запустили бета-версию маркетплейса Bringly, на котором представлены товары от зарубежных продавцов.

Автор: Анна
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