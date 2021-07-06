Яндекс.Маркет открыл сортировочные центры еще в 24 городах

Яндекс.Маркет более чем в 2 раза расширил сеть сортировочных центров, подключенных к его собственной курьерской платформе. Их количество выросло с 15 до 39 в разных регионах страны, а всего у маркетплейса теперь 45 сортцентров. Переключение центров на собственную курьерскую платформу позволит маркетплейсу полностью контролировать путь товара от локального продавца до покупателя и еще быстрее привозить заказы местным жителям.

Сортировочные центры, подключенные к курьерской платформе Яндекс.Маркета, открылись в 24 городах: Брянске, Владимире, Вологде, Калуге, Курске, Липецке, Орле, Рязани, Смоленске, Тамбове, Твери, Туле, Кирове, Перми, Ульяновске, Чебоксарах, Ижевске, Набережных Челнах, Тюмени, Челябинске, Астрахани, Ставрополе, Новороссийске и Сочи. Сортцентры позволяют локальным продавцам торговать на маркетплейсе по модели FBS (Fulfillment by Seller). Это когда продавец хранит товары у себя, сам упаковывает и привозит в сортировочный центр, а Маркет доставляет их покупателям. Маркетплейс развозит заказы по всему региону, в котором есть такой центр.

Курьерская платформа помогает Яндекс.Маркету повысить качество доставки из сортировочного центра покупателю. Платформа оптимально распределяет заказы между курьерскими службами с учетом маршрутов и габаритов товаров — в результате больше 95% покупок приезжают вовремя. А клиенты с помощью приложения маркетплейса могут в любой момент посмотреть, где находится заказ и через сколько приедет.

Яндекс.Маркет активно развивает логистическую инфраструктуру по всей стране. У него есть 4 склада общей площадью в 120 тыс. кв. м и больше 4 тыс. пунктов выдачи заказов, часть из которых принимает упакованные товары от продавцов.

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