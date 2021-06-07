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Яндекс.Маркет открыл сортировочные центры в десяти городах

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Яндекс.Маркет открыл еще 10 сортировочных центров по России, увеличив их общее число с начала года более чем в 5 раз. Это позволит локальным магазинам торговать на маркетплейсе со своего склада, поможет им найти новых покупателей, а также ускорит доставку товаров до местных жителей.

Маркет впервые открыл сортировочные центры в Волгограде, Ярославле, Пензе, Оренбурге, Великом Новгороде, Уфе и Воронеже. Дополнительные сортировочные центры маркетплейса появились в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге — вдобавок к уже работающим там пунктам.

Открытие новых сортировочных центров в регионах позволяет местным магазинам продавать на маркетплейсе по модели FBS (Fulfillment by Seller). Это когда продавец хранит товары у себя, сам упаковывает и привозит в сортировочный центр, а Маркет доставляет их покупателям. Заказы из новых сортировочных центров будут развозиться по всему домашнему региону, в ближайший месяц запустится доставка и по другим регионам.

Работа по модели FBS дает продавцам возможность размещать на Маркете более широкий ассортимент и при этом не «замораживать» свои товары на складе маркетплейса. Такая модель особенно хорошо подходит для тестирования спроса на товары разных видов и категорий, а также для товаров с низкой оборачиваемостью, например, дорогой техники.

Маркетплейс активно развивает логистическую инфраструктуру по всей стране. В дополнение к 4 складам общей площадью в 120 тысяч кв. метров он уже запустил 30 сортировочных центров в разных городах, среди них — Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Екатеринбург, Иваново, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов и Челябинск. Благодаря развитию инфраструктуры общее число магазинов на сервисе выросло с начала года более чем в два раза, а ассортимент маркетплейса увеличился втрое.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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