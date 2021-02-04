Яндекс.Маркет открыл сортировочный центр в Краснодаре. Он будет полезен партнёрам маркетплейса, которые хранят товары на складах в Краснодаре или Краснодарском крае, и готовы размещать их на витрине Маркета по модели FBS (продажи с фулфилментом магазина).

Сортировочный центр открылся на ул. Вишняковой, 7/1. Он будет обслуживать 14 населенных пунктов, расположенных в пригороде Краснодара. Среди них поселки Российский, Плодородный, Индустриальный, Знаменский, Лорис, Краснодарский, Победитель, станица Старокорсунская, пос. Яблоновский, аул Новая Адыгея и другие. Мощность сортировочного центра, а также инвестиции в проект в Яндекс.Маркете не называют.

В Яндекс.Маркете отмечают, что сотрудничество с сервисом позволит предпринимателям расширить клиентскую аудиторию. Кроме того, он берет на себе вопросы общения с клиентом, а также оформление возвратов. Сортировочный центр принимает товары весом до 30 кг. Максимальный размер одной стороны грузового места — 130 см, сумма длин сторон — 210 см.

По данным Маркета, в Краснодаре 77% пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 28% — минимум раз в неделю.