«Яндекс.Маркет» передумал проводить IPO

Вопрос о проведении IPO перед «Яндекс.Маркетом» и его акционером больше не стоит, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя компании Максима Гришакова.

«Когда есть один полноценный акционер, который считает, что e-commerce это надолго, что это большая „стройка“, то в целом сейчас потребности во внешнем финансировании на этом этапе нет. Проводить IPO просто ради интереса смысла никакого нет», — заявил Гришаков.

О планах «Яндекс.Маркета» выйти на биржу говорили руководство «Сбербанка» и Гришаков во времена, когда сервис был частью совместного бизнеса банка и «Яндекса». «Когда они достигнут параметров, приемлемых для IPO, то такой выход планируется», — говорил глава «Сбера» Герман Греф в июне 2018 года.

IPO возможно в перспективе пяти лет, прогнозировал в мае 2019 года первый зампред правления «Сбербанк» Лев Хасис. Гришаков соглашался с этим прогнозом.

В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбербанк» объявили о разделении совместных активов: интернет компания выкупила «Яндекс.Маркет», а банк — «Яндекс.Деньги». Так единственным и «полноценным» акционером «Маркета» стал «Яндекс».