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Яндекс.Маркет поддержит интернет-магазины

Сервис Яндекс.Маркет предоставит бонусы магазинам, которым сейчас особенно нужна поддержка. Также меняются правила получения отсрочки платежа и некоторые процедуры проверки магазинов.

Финансовая помощь магазинам

Бонусы будут начисляться как магазинам, которые ранее размещались на Маркете, так и новым магазинам-партнёрам.

Магазины, которые начали получать клики на Маркете только в марте или апреле 2020 года, могут получить бонус на 3000 рублей, если в определённом периоде их расходы превысили 3000 рублей.

Магазины, которые получили первые клики на Маркете ещё до марта 2020 года, имеют право на другие бонусы. Так, сервис поддержит продавцов продуктов питания и товаров для здоровья — бонус для них составит до 50% расходов на рекламу, но не более 50 000 рублей.

Магазины, которые продают другие категории товаров, могут получить бонус, если за март они потратили на Маркете меньше 150 000 рублей. Бонус составит до 15% расходов на рекламу, но не более 10 000 рублей.

Выплаты будут суммироваться — например, если магазин рекламирует лекарства и потратил за март меньше 150 тысяч рублей, он получит бонусы за оба условия. Подробные условия расчёта бонусов представлены в правилах акции.

Также с сегодняшнего дня любой магазин, который размещается на Маркете полгода или больше и тратит ежемесячно от 10 000 рублей, может оформить отсрочку платежа. Раньше эта возможность была у магазинов с бюджетом от 20 000 рублей.

Проверки службы контроля качества

С прошлой недели и как минимум до 13 апреля служба контроля качества Маркета не проверяет скорость реакции магазина на заказ. Отменены и другие регулярные проверки через оформление заказа на сайте магазина. Сотрудники службы качества оформляют заказы на сайте, только если поступила жалоба от пользователя.

«Ситуация требует от магазинов быстрой и эффективной трансформации для перехода в онлайн. А малому и среднему бизнесу сейчас особенно нужна поддержка, поэтому мы начали выдавать бонусы. Также мы предоставим бонусы магазинам, которые продают продукты или товары для здоровья, потому что считаем важным, чтобы эти товары можно было легко найти и купить по лучшим ценам», — заявила Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

Автор: Анна
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