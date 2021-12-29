Яндекс Маркет подскажет продавцам, как повысить рейтинг на сервисе

Магазинам, торгующим на Яндекс Маркете, стало проще контролировать свой индекс качества — это рейтинг, который сервис определяет по качеству работы продавца. Теперь магазин может в любой момент посмотреть, какие факторы влияют на индекс качества, и получить от сервиса советы о том, как улучшить этот показатель. Это поможет продавцу повысить свой рейтинг, чтобы получать больше заказов.

Раньше магазины получали от Маркета отчёты за конкретный период о заказах и отгрузках, которые повлияли на их индекс качества. Теперь посмотреть подробную информацию про этот показатель можно в личном кабинете магазина на маркетплейсе — достаточно открыть раздел «Сводка», а затем вкладку «Индекс качества».

Сервис показывает, как изменился рейтинг за последний месяц и как на него повлияли разные факторы: часто ли продавец удаляет товары из уже сделанных заказов пользователей или отменяет полученные заказы, насколько своевременно отгружает товары, как часто клиенты возвращают товары по вине магазина. На основе статистики маркетплейс подсказывает, над какими факторами продавцу стоит поработать, чтобы улучшить рейтинг. В этом разделе продавец также может скачать детальный отчёт о заказах и отгрузках, повлиявших на рейтинг магазина.

Если у предпринимателя несколько магазинов на Маркете, он может посмотреть подробности про индекс качества каждого из них. Магазины можно отфильтровать по модели работы с маркетплейсом и ограничениям, возникшим из-за изменений индекса. Если партнёр не согласен с рейтингом, он может сообщить об этом Маркету и оспорить оценку.