Яндекс.Маркет подскажет продавцам, как расширить ассортимент

С помощью Яндекс.Маркета магазины, торгующие напрямую через маркетплейс, теперь могут понять, какие товары стоит добавить в ассортимент для повышения продаж. Для этого сервис стал показывать в личном кабинете продавца статистику по товарам, которые чаще всего покупают в России через интернет, но которых нет в продаже на Маркете или которых временно нет в наличии.

Маркетплейс собирает эти данные через сервис «Яндекс.Маркет Аналитика», который изучает весь рынок электронной торговли в РФ по 890 товарным категориям. Саму статистику Маркет выдает в виде рейтингов. Помимо наиболее востребованных товаров в целом по рынку, продавец может посмотреть рейтинги по конкретным категориям, товарам и брендам. Маркетплейс показывает подробности для каждой позиции рейтинга: среднюю стоимость товара и его популярность в своей категории — например, товар может входить в топ-20 самых востребованных продуктов в ней.

Рейтинги обновляются каждую неделю. В них учитываются объемы продаж товаров за последние 30 дней.

Данные «Яндекс.Маркет Аналитики» о самых популярных товарах помогут маркетплейсу увеличить ассортимент для пользователей: продавцы смогут посмотреть, чего не хватает на Маркете, и запустить недостающие товары в продажу. С начала года ассортимент товаров на сервисе вырос уже более чем в 2 раза.

Статистика по недостающим товарам — это новый аналитический инструмент Маркета, который позволяет магазинам эффективнее торговать напрямую через маркетплейс. До этого сервис уже запустил другой инструмент — возможность для продавцов смотреть расширенную статистику о заказах и покупателях. Это работает через интеграцию Яндекс.Маркета с Метрикой.