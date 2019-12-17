Яндекс.Маркет подвёл итоги 2019 года

Яндекс.Маркет изучил поведение пользователей сервиса за последние 12 месяцев и подвёл итоги работы, выяснив, какие товары и категории вызывали наибольший интерес аудитории. Отдельно отмечается тренд на увеличение пользовательского контента, для которого Маркет предоставляет различные инструменты.

Популярные товары и категории

Пятёрку самых популярных товаров в этом году возглавил Xiaomi Redmi Note 7 — по предложениям этого смартфона на Яндекс.Маркете пользователи чаще всего переходили в интернет-магазины. Также в топ попали телефоны Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr, умный браслет Xiaomi Mi Band 3 и наушники Apple AirPods.

По сравнению с прошлым годом сильнее всего вырос интерес пользователей сервиса к категориям:

Приборы для ухода за лицом (в 5,5 раза). Компрессионный трикотаж (в 4 раза). Комплектующие для компьютеров (в 3 раза). Косметика и парфюмерии (в 3 раза). Книги для детей (в 3 раза).

Некоторые товары на Маркете пользуются особенно высоким спросом в зависимости от сезона. Категории с самыми сильными сезонными всплесками интереса: велоспорт, дача, сад и огород, косметика и парфюмерия, книги, шины и диски.

Действия пользователей на сервисе

Пользователи Яндекс.Маркета в этом году активно пользовались разделом «Избранное», который помогает планировать покупки и отслеживать изменение цен на желанные товары. Чаще всего в вишлист добавляли смартфон Xiaomi Redmi Note 7 — более 21,5 тысячи раз. На втором месте с небольшим отставанием — Samsung Galaxy A50. На третьем — браслет Xiaomi Mi Band 4 (14 тысяч раз в избранном).

На Маркете есть и отдельная страница, где собраны все акции: скидки, промокоды, подарки за покупку, «два по цене одного». Таких предложений на сервисе уже почти 14 миллионов.

Всего за год на сервисе пользователи оставили почти полтора миллиона отзывов, из них на товары — более четырёхсот тысяч, а остальные — на магазины. Чаще всего они делились мнением о Яндекс.Станции — на этот товар за год написали почти 1400 отзывов. За год больше всего отзывов на товары — 75 — написал пользователь Дмитрий П.

Ещё получить информацию о товарах можно и в Журнале Маркета. За год пользователи сами и с помощью профессиональных редакторов написали более трёх тысяч статей, которые прочитали в общей сложности 9,5 миллиона раз. Самой популярной публикацией стал материал о шторках для ванн — он набрал более 460 тысяч просмотров.

Новые возможности Маркета

В этом году на Яндекс.Маркете появилось ещё множество нововведений. Например, пользователи могут задавать вопросы о товаре, чтобы узнать мнение других покупателей или получить официальный ответ от магазина. Всего пользователи сервиса задали почти 135 тысяч вопросов, и на некоторые из них отвечали несколько раз. Чаще всего (239 раз) спрашивали про умный браслет Xiaomi Mi Band 4.

Кроме того, у пользователей Яндекс.Маркета появилась возможность увидеть магазины, в которых доступна покупка в кредит. Таких предложений уже более шести миллионов, больше всего — в категориях «Электроника» и «Бытовая техника».

Также на сервисе теперь можно найти предложения с уценёнными товарами (например, если у них повреждена упаковка). Чаще всего они представлены в категории автотоваров. Далее идут «Строительство и ремонт», «Бытовая техника» и «Электроника». В среднем в день на сервисе представлено около 55 тысяч уценённых предложений.

Сейчас на Яндекс.Маркете размещено более 25 тысяч магазинов. Более 15 тысяч из них воспользовались возможностью добавить свой логотип, чтобы повысить узнаваемость бренда. Кроме того, более половины магазинов для удобства пользователей указали, какие способы оплаты они принимают.