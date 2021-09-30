+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Яндекс.Маркет покажет, к какому времени доставит заказ в пункт выдачи или постамат

При покупке на Яндекс.Маркете теперь можно посмотреть, к какому времени он доставит товары в пункт выдачи заказов (ПВЗ) или постамат. Эта возможность появилась благодаря тому, что сервис стал привозить посылки в такие точки в два временных интервала — с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.

Раньше маркетплейс доставлял заказы с 10:00 до 15:00. Новая услуга пригодится, например, когда покупку удобнее получить пораньше — можно заказать товары на маркетплейсе и забрать их в первой половине следующего дня. Доставка в два интервала вместо одного — это плюс и для владельцев ПВЗ: каждый день теперь к ним будет поступать ещё больше заказов, что поможет увеличить доходность пунктов.

Чтобы Маркет доставил товары в первый промежуток — с 10:00 до 12:00, можно купить их до 22:00 предыдущего дня, а чтобы во второй — с 14:00 до 18:00, лучше сделать покупку до 3:00 этого же дня. При оформлении заказа сервис подсказывает, в какой временной период посылка прибудет в ПВЗ или постамат.

Помимо доставки в два интервала, сервис увеличил также крайнее время, до которого можно сделать заказ и получить его на следующий день в ПВЗ или постамате. Раньше для этого нужно было купить товары до 22:00 предыдущего дня, теперь можно сделать это до 3:00 — и заказ приедет даже не на следующий, а в тот же день.

Новая возможность уже действует в Москве, затем она появится в Санкт-Петербурге и других регионах России. Сейчас в два интервала сервис привозит покупки со своих складов, в будущем он станет доставлять таким образом и из сортировочных центров. У Маркета работают около 5,5 тыс. пунктов выдачи заказов и больше 2 тыс. постаматов по всей стране.

Владельцы ПВЗ зарабатывают на выдаче покупок в зависимости от модели работы с Маркетом. В брендированных пунктах они получают до 20% от совокупной стоимости всех выданных заказов, в небрендированных — по 40 рублей с каждой посылки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 сентября / Комментарии
Яндекс.Еда запускает продажу сертификатов на доставку

Яндекс.Еда запускает продажу сертификатов на доставку

В Яндекс.Еде теперь можно купить подарочный сертификат на сумму от 500 до 5000 рублей. Он позволяет заказать доставку в любом из 34 тыс. ресторанов и магазинов в 170 городах страны. Сервис первым среди агрегаторов запустил такую услугу. 

далее →

27 сентября / Комментарии
В Яндекс Go петербуржцы теперь могут заказать товары с доставкой до 2 часов

В Яндекс Go петербуржцы теперь могут заказать товары с доставкой до 2 часов

В Санкт-Петербурге через приложение Яндекс Go теперь можно заказать товары на Маркете и получить с доставкой за 1–2 часа. Благодаря этому Go помогает решать ещё больше задач в повседневной жизни: например, если нужно поехать к кому-нибудь на день рождения, можно в одном приложении сразу вызвать такси и заказать букет цветов.

далее →

27 сентября / Комментарии
Почта России объявила победителей корпоративного акселератора

Почта России объявила победителей корпоративного акселератора

Пять стартапов победили в корпоративном акселераторе «Почты России», сообщает пресс-служба компании.

далее →

24 сентября / Комментарии
Количество отправлений из России в Армению выросло на 90%

Количество отправлений из России в Армению выросло на 90%

Количество отправлений с товарными вложениями, доставленных Почтой России в Армению за прошедший год, выросло на 90% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Всего за это время компания доставила больше 36 000 отправлений.

далее →

22 сентября / Комментарии
Заказы из Лавки и Маркета оставят у двери при нажатии кнопки в приложениях

Заказы из Лавки и Маркета оставят у двери при нажатии кнопки в приложениях

В процессе оформления заказа теперь можно одним нажатием попросить Яндекс.Лавку или Маркет оставить покупки у двери при курьерской доставке. Скоро эта функция появится и у Еды. Раньше, чтобы покупку положили у двери, про это нужно было отдельно писать в комментарии к заказу.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!