Яндекс.Маркет покажет, к какому времени доставит заказ в пункт выдачи или постамат

При покупке на Яндекс.Маркете теперь можно посмотреть, к какому времени он доставит товары в пункт выдачи заказов (ПВЗ) или постамат. Эта возможность появилась благодаря тому, что сервис стал привозить посылки в такие точки в два временных интервала — с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.

Раньше маркетплейс доставлял заказы с 10:00 до 15:00. Новая услуга пригодится, например, когда покупку удобнее получить пораньше — можно заказать товары на маркетплейсе и забрать их в первой половине следующего дня. Доставка в два интервала вместо одного — это плюс и для владельцев ПВЗ: каждый день теперь к ним будет поступать ещё больше заказов, что поможет увеличить доходность пунктов.

Чтобы Маркет доставил товары в первый промежуток — с 10:00 до 12:00, можно купить их до 22:00 предыдущего дня, а чтобы во второй — с 14:00 до 18:00, лучше сделать покупку до 3:00 этого же дня. При оформлении заказа сервис подсказывает, в какой временной период посылка прибудет в ПВЗ или постамат.

Помимо доставки в два интервала, сервис увеличил также крайнее время, до которого можно сделать заказ и получить его на следующий день в ПВЗ или постамате. Раньше для этого нужно было купить товары до 22:00 предыдущего дня, теперь можно сделать это до 3:00 — и заказ приедет даже не на следующий, а в тот же день.

Новая возможность уже действует в Москве, затем она появится в Санкт-Петербурге и других регионах России. Сейчас в два интервала сервис привозит покупки со своих складов, в будущем он станет доставлять таким образом и из сортировочных центров. У Маркета работают около 5,5 тыс. пунктов выдачи заказов и больше 2 тыс. постаматов по всей стране.

Владельцы ПВЗ зарабатывают на выдаче покупок в зависимости от модели работы с Маркетом. В брендированных пунктах они получают до 20% от совокупной стоимости всех выданных заказов, в небрендированных — по 40 рублей с каждой посылки.