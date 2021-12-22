Яндекс.Маркет покажет как будет выглядеть елка в вашей квартире

С помощью Яндекс.Маркета теперь можно увидеть, как будет выглядеть новогодняя ёлка в квартире, офисе или любом другом месте, для которого её покупают. Узнать это пользователи могут в приложении маркетплейса: достаточно включить просмотр товара в режиме дополненной реальности (AR), навести камеру смартфона на нужное пространство — и сервис покажет, как в нём будет смотреться праздничное дерево. Таким образом можно заранее найти удачное место для ёлки, чтобы после покупки не двигать её туда-сюда, а ещё AR-просмотр помогает понять, каких примерно размеров дерево выбрать.

Недавно Маркет опросил пользователей и выяснил: каждый четвёртый респондент в этом году не исключает покупку ёлки в онлайне. Около половины опрошенных (46,6%) считают этот вариант удобным, потому что дерево не нужно нести самостоятельно, а больше трети (38%) — потому что не приходится идти на ёлочный базар и стоять в очереди. Основная причина, по которой пользователи не стали бы заказывать ёлку в интернете: трудно угадать с размерами дерева (за это высказались 21,4% опрошенных). Большинство респондентов (40,4%) готовы потратить на ёлку от 1000 до 3000 рублей — независимо от места покупки: в интернете, магазине или на ёлочном базаре.

Для предварительного просмотра ёлки в конкретном пространстве можно открыть карточку товара на Маркете, нажать на значок куба в жёлтом кружке и выбрать AR-режим.

На сервисе пользователи могут купить к празднику ели, пихты, сосны, выбрать живые деревья или искусственные. На маркетплейсе продаются деревья из разных магазинов — в том числе из ёлочного магазина Варламова. На Маркете можно также заказать игрушки, мишуру и другие новогодние украшения. Сервис привезёт эти покупки с экспресс-доставкой за 1–2 часа.