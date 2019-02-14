Яндекс.Маркет покажет популярные товары в разных регионах

Команда Яндекса сообщила, что в личном кабинете Маркета стал доступен отчёт «Популярные товары». Теперь для каждого региона и для любой категории с карточками можно увидеть 200 товаров, по которым кликали чаще всего.

Отчёт поможет понять, на какие товары стоит обратить внимание, если планируется расширение ассортимента. Для каждого товара показано, сколько кликов было по предложениям всех магазинов. Также можно узнать, сколько всего магазинов торгуют товаром и какова самая низкая цена.

По товарам, которые уже есть в интернет-магазине, отчёт позволит оценить позиции по сравнению с конкурентами. Так, в нём видно, какую долю кликов получает магазин от общего числа кликов по предложениям. Эта информация может пригодиться для принятия решений о том, стоит ли изменять ставки или цену на товар.

Сформировать отчёт можно в разделе «Ассортимент» личного кабинета, на странице «Популярные товары». Нужно указать отчётный период, выбрать регион и категорию. В отчёт можно включить только те товары, которые есть в вашем ассортименте.