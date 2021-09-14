Яндекс.Маркет покажет продавцам статистику по рынку онлайн-торговли в России

На Яндекс.Маркете продавцы-партнёры теперь могут посмотреть статистику по рынку онлайн-торговли в России. До сих пор им были доступны данные только по своим заказам и покупателям, а также недостающим товарам на маркетплейсе. Новая возможность позволяет магазинам узнать, какую долю они занимают в своей категории, как меняется спрос на товары в их сегменте, какие товары наиболее популярны у покупателей и многое другое. Эти данные помогут продавцам развивать свой бизнес на сервисе — например, выявить сезонные всплески спроса, чтобы всегда быть к ним готовыми, или скорректировать стоимость своих товаров.

Статистику по рынку можно посмотреть по ссылке в личном кабинете магазина на маркетплейсе. Это бесплатно для всех партнёров, которые за последние 3 месяца продали на маркетплейсе больше 90 товаров. Данные собирает сервис «Яндекс.Маркет Аналитика». Он изучает российский рынок электронной коммерции в разных срезах и охватывает больше 900 товарных категорий. Информация обновляется ежедневно.

Сервис показывает самые разные данные и их изменения. Например, он выяснил, что с января по август 2021 среднемесячное число онлайн-покупателей в стране выросло на 14% относительно такого же периода прошлого года. В интернете товары чаще всего заказывают пользователи 25–44 лет. Мужчины тратят на покупки больше женщин, при этом вторые в среднем заказывают больше товаров, чем первые.

Продавцы могут посмотреть на Маркете и другие полезные данные — к примеру, по товарам, которые чаще всего покупают в России через интернет, но которых сейчас нет в продаже на Маркете. Летом сервис также стал показывать партнёрам расширенную статистику по заказам и покупателям — эта возможность появилась благодаря интеграции Маркета с Метрикой.