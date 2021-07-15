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Яндекс.Маркет покажет товары в интерьере через дополненную реальность

Товары на Яндекс.Маркете можно будет рассмотреть со всех сторон ещё до заказа и доставки. Для этого маркетплейс добавил в своё приложение просмотр их трёхмерных моделей. Это позволит посмотреть в режиме дополненной реальности (AR), как товары впишутся в окружающую обстановку. Например, так можно будет оценить реальные размеры смартфона или узнать, насколько удачно тёмный холодильник подойдёт к интерьеру квартиры.

3D- и AR-режимы уже доступны для разных товаров в приложении Яндекс.Маркета. Среди них смартфоны, игровые приставки, Яндекс.Станции и другое. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно в карточке товара нажать на жёлтый кружок со вписанным в него кубом. Откроется просмотр товара в трёхмерном виде. Дальше можно выбрать — свободно покрутить 3D-модель на белом фоне или в режиме дополненной реальности посмотреть, как товар выглядит в окружающей обстановке.

При выборе AR-просмотра включается камера смартфона. Достаточно навести её в нужное место, например, в квартире, подождать несколько секунд — и приложение встроит трёхмерную модель товара в пространство на экране. После этого можно перемещать телефон и смотреть, как товар выглядит с разных ракурсов в реальном интерьере.

При разработке новой возможности Яндекс.Маркет использовал технологию Object Capture от Apple. Она позволяет самостоятельно создавать трёхмерные модели объектов по их фотографиям с разных сторон.

Добавить 3D- и AR-просмотр к своим товарам может любой продавец-партнёр Яндекс.Маркета. Для этого достаточно прислать маркетплейсу готовые модели товаров, созданные через Object Capture, или отправить фотографии, чтобы сервис подготовил модели сам. И то, и другое Маркет принимает через форму обратной связи. Присланные модели и фото будут проходить модерацию.

Новая возможность уже работает в приложении Яндекс.Маркета для iOS. Скоро она появится и в версии для Android.

Автор: Анна
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