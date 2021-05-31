«Яндекс.Маркет» покупает KupiVIP и Mamsy

«Яндекс.Маркет» покупает компанию Private Trade. Она управляет интернет-магазинами KupiVIP и Mamsy, в сделку также войдут пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обе стороны сделки.

Компания Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. Ее акции распределены «между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP – бизнесмен Оскар Хартманн», сказал представитель Private Trade. Хартманн скопировал для своего маркетплейса распродаж брендовой одежды идею французской компании Vente Privee. KupiVip работает в России, Белоруссии и Казахстане. В разгар пандемии KupiVip начал торговать товарами для дома и сада, для развлечений, фитнеса и пр. Кроме того, стал продавать продукты здорового питания и косметику. В декабре 2020-го KupiVip начал работать на платформе «AliExpress Россия», что открыло ему доступ почти к 9 млн пользователей, ежедневно посещающих эту площадку в России.

KupiVIP специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. У компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным CrunchBase, сервис привлек $119,6 млн инвестиций с момента запуска в 2008 году, среди инвесторов — Intel Capital, ЕБРР, Mangrove Capital Partners и другие. KupiVIP находится на 19 месте в рейтинге Forbes самых дорогих компаний Рунета ($318 млн).

По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам 2020 года сократился на 10%, до 4,5 млрд рублей. Mamsy торгует одеждой и товарами средней ценовой категории, в основном для детей и женщин. Его выручка по итогам 2020 года, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 671,6 млн рублей, убыток — 167,9 млн рублей. «Яндекс.Маркет» работает одновременно как маркетплейс (7700 сторонних продавцов) и как витрина для размещения информации о товарах магазинов-партнеров. На конец первого квартала на площадке было представлено 3,8 млн наименований товаров. Выручка «Яндекс.Маркета» по итогам первых трех месяцев года (в том числе комиссионные от сторонних продавцов) составила 17,6 млрд рублей.