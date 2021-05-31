+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Яндекс.Маркет» покупает KupiVIP и Mamsy

«Яндекс.Маркет» покупает компанию Private Trade. Она управляет интернет-магазинами KupiVIP и Mamsy, в сделку также войдут пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обе стороны сделки.

Компания Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. Ее акции распределены «между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP – бизнесмен Оскар Хартманн», сказал представитель Private Trade. Хартманн скопировал для своего маркетплейса распродаж брендовой одежды идею французской компании Vente Privee. KupiVip работает в России, Белоруссии и Казахстане. В разгар пандемии KupiVip начал торговать товарами для дома и сада, для развлечений, фитнеса и пр. Кроме того, стал продавать продукты здорового питания и косметику. В декабре 2020-го KupiVip начал работать на платформе «AliExpress Россия», что открыло ему доступ почти к 9 млн пользователей, ежедневно посещающих эту площадку в России.

KupiVIP специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. У компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным CrunchBase, сервис привлек $119,6 млн инвестиций с момента запуска в 2008 году, среди инвесторов — Intel Capital, ЕБРР, Mangrove Capital Partners и другие. KupiVIP находится на 19 месте в рейтинге Forbes самых дорогих компаний Рунета ($318 млн).

По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам 2020 года сократился на 10%, до 4,5 млрд рублей. Mamsy торгует одеждой и товарами средней ценовой категории, в основном для детей и женщин. Его выручка по итогам 2020 года, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 671,6 млн рублей, убыток — 167,9 млн рублей. «Яндекс.Маркет» работает одновременно как маркетплейс (7700 сторонних продавцов) и как витрина для размещения информации о товарах магазинов-партнеров. На конец первого квартала на площадке было представлено 3,8 млн наименований товаров. Выручка «Яндекс.Маркета» по итогам первых трех месяцев года (в том числе комиссионные от сторонних продавцов) составила 17,6 млрд рублей.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 мая / Комментарии
В умных колонках «Яндекса» появилась опция заказа книг из «Литрес»

В умных колонках «Яндекса» появилась опция заказа книг из «Литрес»

В умных колонках «Яндекса» появилась возможность с помощью голосовых команд выбирать в библиотеке «Литрес» аудиокниги. Оплатить их поможет голосовой помощник «Алиса». Для оплаты надо будет подать голосовую команду «Алиса, купи эту книгу» или «Оплати «Литрес», после чего на смартфон пользователя придет push-уведомление для подтверждения платежа.

далее →

26 мая / Комментарии
Яндекс.Маркет доставит живые цветы за 1–2 часа

Яндекс.Маркет доставит живые цветы за 1–2 часа

На Яндекс.Маркете теперь можно заказать цветы с экспресс-доставкой. Сервис запустил ее совместно с Яндекс.Доставкой. С новой услугой больше не придется заказывать букет за несколько дней, чтобы его доставили к нужной дате без задержки — например, ко дню рождения, 8 Марта или Последнему звонку.

далее →

26 мая / Комментарии
На Яндекс.Маркете появятся закрытые распродажи

На Яндекс.Маркете появятся закрытые распродажи

Яндекс.Маркет теперь станет устраивать закрытые распродажи, на которых магазины-партнеры маркетплейса будут специально выставлять товары со скидками. Первую из таких распродаж сервис проведет в честь дня рождения Яндекс Плюса, которому в конце мая исполняется 3 года.

далее →

24 мая / Комментарии
Магазин «Бетховен» подключился к экспресс-доставке Яндекс.Маркета

Магазин «Бетховен» подключился к экспресс-доставке Яндекс.Маркета

«Бетховен» стал первым зоомагазином, который разместился с экспресс-доставкой на Яндекс.Маркете. Получать товары от ритейлера за 1–2 часа уже могут жители всей Москвы, в ближайшее время такая возможность появится и в других городах.

далее →

24 мая / Комментарии
YouTube добавит рекламу во все видео с 1 июня

YouTube добавит рекламу во все видео с 1 июня

YouTube объявил, что с 1 июня начнет размещать рекламные блоки во всех видео, опубликованных на платформе. На площадке начнут действовать новые правила монетизации контента.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!