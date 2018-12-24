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«Яндекс.Маркет» получил предостережение за дистанционную продажу алкоголя

Росалкогольрегулирование (РАР) выдало «Яндекс.Маркету» предостережение за дистанционную продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ведомство сочло, что компания нарушает закон, размещая предложения о продаже спиртных напитков. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае неисполнения требований «Яндексу» может грозить штраф в размере 100–300 тыс. руб.

«Яндекс.Маркет» запустил раздел с алкоголем в декабре 2018 г. в тестовом режиме. В нем указаны цены на напитки в различных магазинах, где их можно забронировать по телефону и приобрести с самовывозом. Юрист Александр Хаминский после запуска раздела обратился в Генпрокуратуру, ФАС и РАР. По его мнению, «Яндекс.Маркет» в данном случае выступает «в качестве рекламной площадки», поскольку у компании нет лицензии на продажу алкоголя. Реклама алкоголя в интернете запрещена законодательно.

Однако ФАС нарушений в работе «Яндекс.Маркета» не нашла. Служба посчитала, что информация о продаже алкогольной продукции на «Яндекс.Маркете» представляет собой «справочные сведения» и не подпадает под закон «О рекламе».

Информация об алкоголе на «Яндекс.Маркете» выдавалась только после соответствующего запроса. А значит, эти сведения нельзя отнести к рекламе, полагает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры» Петр Купцов. Старший юрист BGP Litigation Юлия Борисова считает, что информация на «Яндекс.Маркете» носит характер каталога и не направлена на привлечение внимания к конкретному товару.

Автор: Анна
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