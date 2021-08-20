Яндекс.Маркет поменял формулу расчёта индекса качества для партнеров

Яндекс.Маркет изменит логику расчета индекса качества для партнеров. Это необходимо, поскольку в среднем качество работы партнеров на маркетплейсе выросло — новые критерии будут соответствовать изменившимся стандартам.

Маркет пересмотрел ограничения по заказам, которые получают партнеры из-за низкого индекса качества. Теперь они выглядят так:

Индекс качества Максимальное число заказов в сутки 80–94 Минимум 10 заказов или 80% от среднесуточного числа заказов за последние 30 дней 60–79 Минимум 10 заказов или 65% 40–59 Минимум 10 заказов или 50%

Раньше при значениях индекса от 40 до 94 работало единое ограничение — 50% от среднесуточного числа заказов за 30 дней. Теперь партнеры с индексом от 60 до 94 будут получать больше заказов от маркетплейса. Также после пересмотра ограничений улучшения в работе будут быстрее давать рост продаж.

При индексе меньше 40% все останется по-старому: товары будут скрыты. Для возобновления продаж нужен будет план действий по улучшению качества.

Изменились принципы расчета каждого из показателей — своевременности отгрузок, отмен и возвратов. Теперь они лучше отражают реальное положение дел. Например, при расчете процента отмен будут приниматься во внимание только те заказы, на которые партнер мог повлиять. Для этого количество отмен будет делиться не на все созданные заказы, а на сумму отгруженных (для FBS) или доставленных (для DBS) и отмененных по вине партнера. Подробнее — в Справке для FBS и DBS.

Переход на новую формулу может поменять индекс качества некоторых партнеров. Однако, по расчетам маркетплейса, изменения будут незначительные.

Отчет по индексу качества также обновится. Теперь в нем для каждого показателя будет уточняться информация о заказах, которые повлияли на индекс качества.

Период расчета индекса будет сокращен до 30 дней вместо прежних 90 — если партнер устраняет проблемы с качеством, из-за которых значение индекса было низким, он сможет быстрее повысить показатели и работать без ограничений.