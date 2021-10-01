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Яндекс.Маркет поможет продавцам взять кредит на развитие бизнеса

С помощью Яндекс.Маркета продавцы смогут взять кредит для развития своего бизнеса. Первым партнёром сервиса по этой услуге стал Тинькофф Бизнес. Новая возможность позволит магазинам быстро и выгодно получить в кредит до 10 млн рублей. Банк рассмотрит заявку в течение дня и предложит индивидуальные условия без залога. Полученные деньги можно будет потратить на развитие бизнеса — например, закупку товаров, услуги маркетплейса, рекламное продвижение.

Воспользоваться услугой смогут продавцы, которые торгуют на Маркете больше 3 месяцев. Новая возможность станет доступна партнёрам до конца года. В дальнейшем сервис может подключить к услуге и другие банки.

Для получения кредита можно будет подать заявку по ссылке в личном кабинете продавца на Маркете. В заявке достаточно указать свои контакты и ИНН. С согласия продавца сервис передаст Тинькофф Бизнесу дополнительные данные для рассмотрения кредитной заявки — например, информацию о товарных категориях и продажах магазина. После одобрения заявки банк перечислит деньги на расчётный счёт продавца, с него же магазин сможет погасить кредит — нужная сумма будет автоматически списываться каждый месяц.

Также в ближайшее время пользователи смогут покупать в кредит товары у любых продавцов, которые торгуют на Маркете. Сейчас эта возможность доступна только для магазинов, которые продают товары со складов сервиса. Приём оплаты в кредит позволяет продавцам увеличить средний чек, особенно в категориях вроде электроники и бытовой техники. Магазинам не нужно будет отдельно настраивать эту возможность — она автоматически включится для всех товаров, которые продаются на маркетплейсе по предоплате. Пользователи смогут взять в кредит от 3 тыс. до 200 тыс. рублей. Для магазинов подключение приёма оплаты в кредит бесплатное, комиссии за эту услугу нет.

Автор: Анна
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