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Яндекс.Маркет посчитал стоимость наборов для занятий спортом

В преддверии Дня физкультурника Яндекс.Маркет подсчитал среднюю стоимость наборов для занятий разными видами спорта. Компания изучила стоимость атрибутов для футбола, баскетбола, фитнеса, йоги, бега и велосипедного спорта. Оказалось, что бег не является самым дешевым видом спорта.

Как выяснилось, дешевле всего обойдутся занятия йогой. Набор для тех, кто любит медитировать, включает в себя коврик (средняя цена на Яндекс.Маркете 742 рубля), спортивную футболку (989 рублей) и леггинсы (1389 рублей). Средняя стоимость набора — 3120 рублей.

Примерно на таком же уровне цен можно собрать набор для занятий фитнесом и пилатесом. Если в набор включить спортивную форму, коврик и фитбол, то в среднем можно уложиться в 3812 рублей. Если вместо фитбола взять степ-платформу, то стоимость набора увеличится до 5038 рублей.

На следующем месте по дороговизне оказался набор для футболиста. Наиболее дорогим атрибутом стали бутсы — средняя стоимость на Яндекс.Маркете 3894 рубля. Футбольный мяч в среднем стоит чуть менее 1400 рублей. Вместе со спортивной футболкой и шортами (524 рубля) в среднем придётся отдать 6782 рубля.

Чуть дороже обойдется набор баскетболиста. Специальные баскетбольные кроссовки можно найти на Яндекс.Маркете в среднем за 6684 рубля, мяч — за 1025 рублей. Общая сумма набора выйдет в 9222 рубля.

Для занятий велосипедным спортом потребуются шлем с велосипедом, которые в среднем стоят 1387 рублей и 10489 рублей соответственно. В целом за весь набор вместе со спортивной формой придется отдать около 13 тысяч рублей.

Для занятий бегом понадобятся специальные беговые кроссовки, которые в среднем можно приобрести за 4092 рубля. Если включить в набор фитнес-трекер, который отслеживает показатели физической активности, то средняя стоимость всех необходимых атрибутов будет 7854 рублей, где средняя цена на фитнес-браслет 2249 рублей, а на футболку с шортами 1513 рублей.

Интересно, что если заменить фитнес-браслет на специальные беговые часы, которые имеют GPS, гироскоп и другие функции, то бег окажется самым дорогим видом спорта. Беговые часы можно найти на Яндекс.Маркете в среднем за 14590 рублей, поэтому средняя стоимость набора для бега будет 20195 рублей.

В исследовании использовались средние цены на сервисе для выбора товаров Яндекс.Маркет на 8 августа 2019 года.

Автор: Анна
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