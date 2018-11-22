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Яндекс.Маркет построит первый собственный склад

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

На международном форуме «Транспорт России», который проходит в Москве с 20 по 23 ноября, Яндекс.Маркет и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии логистической инфраструктуры для электронной коммерции в регионе. Подписи в документе поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков.

В соответствии с соглашением Яндекс.Маркет инвестирует 500 миллионов рублей в развитие логистического комплекса для маркетплейса Беру в Ростовской области. Комплекс станет первым собственным складом Яндекс.Маркета и первым подобным объектом в Ростовской области. Проект планируется реализовать до конца 2018 года.

В логистическом комплексе можно будет хранить до миллиона товаров, а также собирать заказы для клиентов. Яндексу это позволит быстрее доставлять жителям Ростова-на-Дону и Ростовской области товары с Беру, а региональным производителям и представителям малого и среднего бизнеса — продавать свои товары на Беру и хранить их на местном складе.

«Мы хотим, чтобы у наших клиентов в регионах был самый лучший сервис с отличными ценами и быстрой доставкой. Открытие логистического комплекса в Ростовской области позволит Беру стать таким сервисом для миллионов жителей Южного Федерального округа, которые покупают товары в интернете», — говорит генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков.

«Будущий складской терминал в Аксайском районе — первый собственный логистический объект Яндекс.Маркета в российских регионах. Отрадно, что Ростовская область станет опорным регионом для компании на юге России. Развитие цифровой экономики — одно из направлений, которое отражено в разработанной нами стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. Работать над этой задачей мы начинаем уже сейчас, совместно реализуя проект с Яндекс.Маркетом», — прокомментировал подписанный документ губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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